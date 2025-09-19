Gold klettert weiter Kurs 3.653,21 USD

+0,34 %

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,10 % 1 Monat +9,58 % 3 Monate +8,39 % 1 Jahr +42,66 %

Gold zeigt sich fester:auf 3.653,21. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und stützt die Erwartungen vieler Anleger.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.909,42USD. Heute, bei 3.653,21USD, wäre daraus ein Vermögen von 19.132,5USD geworden – ein Plus von +91,33 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine positive Grundhaltung gegenüber physischem Gold, das als wertbeständig gilt. Technische Analysen deuten auf die 50-Tage-Linie als Unterstützung hin, während eine mögliche Korrektur diskutiert wird. In den letzten 14 Tagen war die Kursentwicklung stabil, jedoch gibt es Bedenken über eine Überhitzung des Marktes.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.