Ist das Ende der Drohnen-Vorherrschaft nahe? EOS, DroneShield, Rheinmetall

Drohnen zählen zu den dominierenden Waffengattungen der modernen Kriegsführung. Doch ihre Vormachtstellung wird zunehmend durch innovative Gegenmaßnahmen infrage gestellt. Diese Entwicklung betrifft nicht nur das militärische Kräftesverhältnis, sondern auch den Aktienmarkt. Die Frage, ob Drohnen tatsächlich die Kriegsführung der Zukunft prägen werden, steht nun im Raum.

Trotz des Hypes um Drohnentechnologien äußerte Armin Papperger, CEO von Rheinmetall, seine Bedenken bezüglich der Größe des UAV-Marktes. Dem Wall Street Journal sagte er kürzlich: "Ich persönlich bin nicht überzeugt, dass das UAV-Geschäft so groß ist, wie viele Leute denken." Papperger bezweifelt, dass Regierungen wirklich Tausende von UAVs benötigen werden, und verwies auf die sinkenden Preise für einfache Drohnen, die mittlerweile für nur 1.000 bis 2.500 Euro erhältlich sind. Der CEO von Rheinmetall sieht die Zukunft eher in hochentwickelten, spezialisierten Drohnen und nicht in Massenprodukten. Außerdem gebe es bereits innovative Lösungen zur Drohnenabwehr.

Rheinmetall’s Strategische Lösungen zur Drohnenabwehr

Rheinmetall entwickelt mehrere fortschrittliche Systeme zur Drohnenabwehr, darunter das mobile Abwehrsystem Skyranger 30/35. Es ist mit 30- bzw. 35-mm-Kanonen und optionalen Laserwaffen ausgestattet. Zudem arbeitet das Unternehmen mit Anduril an neuen Lösungen zur Bekämpfung kleiner Drohnen (C-sUAS). Mit dem stationären Skynex-System bietet Rheinmetall zudem umfassenden Schutz gegen größere Drohnen und Lenkflugkörper. Mit diesen Technologien positioniert sich Rheinmetall als führender Anbieter im Bereich der Drohnenabwehr.

Die Aktie hat allein seit Jahresbeginn mehr als 200 Prozent hinzugewonnen:





Electro Optic Systems Holdings: Laserwaffen gegen Drohnen

Ein Unternehmen, das sich in diesem Bereich hervorhebt, ist Electro Optic Systems Holdings Ltd. (EOS). Das australische Unternehmen entwickelt fortschrittliche optische Technologien, darunter Systeme zur Drohnenabwehr. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung von Laserwaffen, mit denen sich Drohnen gezielt zerstören lassen. Diese Technologie könnte die Kosten und Komplexität der Drohnensicherung erheblich reduzieren und EOS als wichtigen Marktteilnehmer positionieren.

Die EOS-Aktie hat von der wachsenden Nachfrage nach Abwehrtechnologien massiv profitiert. Seit Jahresanfang gewann die Aktie fast 450 Prozent hinzu:

DroneShield: Akustische und elektronische Lösungen

Ein weiteres Unternehmen, das auf Drohnensicherheit setzt, ist DroneShield. Der australische Spezialist hat sich auf die Erkennung und Bekämpfung von Drohnen spezialisiert. Die Technologie von DroneShield umfasst akustische und elektronische Systeme, die Drohnen identifizieren und neutralisieren können. Angesichts der wachsenden Bedrohung durch unbemannte Luftfahrzeuge steigt die Nachfrage nach solchen Sicherheitslösungen. Das macht DroneShield zu einem bevorzugten Anbieter für militärische und zivile Sicherheitsdienste.

Die DroneShield-Aktie verzeichnete im laufenden Jahr ein explosives Wachstum: Seit Jahresbeginn ist sie um gut 300 Prozent gestiegen.

Iron Beam: Laser als kostengünstige Lösung

Eine weitere bahnbrechende Technologie im Bereich der Drohnenabwehr ist das Iron-Beam-System des Unternehmens Rafael Advanced Defense Systems. Iron Beam nutzt leistungsstarke Laser, um Drohnen in kurzer Zeit zu zerstören, und stellt damit eine kostengünstigere und skalierbare Alternative zu Raketenabwehrsystemen dar. Dieses System könnte den Markt für militärische Abwehrtechnologien revolutionieren und ist ein weiteres Beispiel für technologische Innovationen, die die Drohnensicherheit verändern.

Die "Rafael Advanced Defense Systems" ist keine börsennotierte Aktiengesellschaft; vielmehr ist die israelische Firma ein staatlicher Rüstungskonzern.

Ausblick: Drohnen versus Gegenmaßnahmen – wer wird gewinnen?

Die Drohne ist und bleibt eine Schlüsseltechnologie auf dem Schlachtfeld. Doch angesichts der rasanten Entwicklung von Gegenmaßnahmen ist ihre Vormachtstellung ins Wanken geraten. Unternehmen wie Electro Optic Systems, DroneShield,Rafael und Rheinmetall, die sich auf die Abwehr von Drohnen spezialisiert haben, können von den enormen Marktchancen profitieren. Sie könnten in den kommenden Jahren von der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Abwehrtechnologien profitieren.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



