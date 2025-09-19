Cathie Woods ARK Invest setzt auf Solana-Treasury-Unternehmen

ARK Invest von Star-Investorin Cathie Wood steigt mit einer Investition von knapp 162 Millionen US-Dollar in den jüngst umfirmierten Digital-Asset-Treasury-Spezialisten Solmate ein. Das Unternehmen, das zuvor unter dem Namen Brera Holdings als Nasdaq-notierter Eigentümer europäischer Fußballvereine bekannt war, kündigte am Donnerstag eine radikale Neuausrichtung an – weg vom Sportgeschäft, hin zur Blockchain.

Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Pulsar Group stellt Solmate 300 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um ein digitales Treasury auf Basis von Solanas Token SOL aufzubauen. Der Schritt gilt als eine der bislang größten institutionellen Kapitalmaßnahmen im Umfeld des Solana-Ökosystems.

ARK steigt sofort ein – 6,5 Millionen Aktien für drei ETFs

Wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht, sicherte sich ARK Invest insgesamt 6,5 Millionen Aktien von Solmate und verteilte diese auf drei ihrer aktiv gemanagten Fonds: den Innovation ETF (ARKK), den Next Generation Internet ETF (ARKW) sowie den Fintech Innovation ETF (ARKF). Damit positioniert sich das Haus einmal mehr frühzeitig bei einem Unternehmen, das im Zentrum eines Blockchain-Trends steht.

Kursfeuerwerk: Von 7,40 auf 52,95 US-Dollar in wenigen Stunden

Der Markt reagierte mit einem historischen Kurssprung. Nach einem Eröffnungskurs von 7,40 US-Dollar schoss die Aktie zwischenzeitlich auf 52,95 US-Dollar nach oben, bevor sie bei 24,90 US-Dollar aus dem Handel ging – ein Tagesplus von über 227 Prozent. Damit gehörte Solmate zu den meistgehandelten Werten an der Nasdaq.

Solana auf Jahreshoch – Bullenmarkt oder Überhitzung?

Parallel erreichte Solana (SOL) in dieser Woche mit 250 US-Dollar den höchsten Stand seit Januar. Aktuell notierte der Token wieder bei 243,29 US-Dollar, immer noch ein Monatszuwachs von über 30 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



