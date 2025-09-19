Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 22.09.2025 bis 26.09.2025

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



Montag. 22.09.2025



- (Nr. 344) Personenverkehr mit Bussen und Bahnen, 1. Halbjahr 2025

- (Nr. 345) Endgültige Kirschenernte und erste Schätzung der Birnenernte, Jahr

2025





Dienstag, 23.09.2025



- (Nr. 39) Zahl der Woche: Jüngste und älteste Gemeinde Deutschlands, Jahr 2024

- (Nr. 346) Verkehrsunfälle, Juli 2025



Mittwoch, 24.09.2025



- (Nr. 347) Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 2. Quartal 2025



Donnerstag, 25.09.2025



- (Nr. N051) Nutzung von Homeoffice nach Entfernung vom Arbeitsplatz und

Altersgruppen sowie im EU-Vergleich, Jahr 2024

- (Nr. 348) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juli 2025

- (Nr. 349) Drittmitteleinnahmen der Hochschulen (Monetäre hochschulstatistische

Kennzahlen), Jahr 2023



Freitag, 26.09.2025



- (Nr. 350) Start des Europäischen Statistikwettbewerbs 2025 für Schülerinnen

und Schüler



(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.



Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189

Wiesbadenwww.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6120938

OTS: Statistisches Bundesamt







