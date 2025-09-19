    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 22.09.2025 bis 26.09.2025

    Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
    (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

    Montag. 22.09.2025

    - (Nr. 344) Personenverkehr mit Bussen und Bahnen, 1. Halbjahr 2025
    - (Nr. 345) Endgültige Kirschenernte und erste Schätzung der Birnenernte, Jahr
    2025

    Dienstag, 23.09.2025

    - (Nr. 39) Zahl der Woche: Jüngste und älteste Gemeinde Deutschlands, Jahr 2024
    - (Nr. 346) Verkehrsunfälle, Juli 2025

    Mittwoch, 24.09.2025

    - (Nr. 347) Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 2. Quartal 2025

    Donnerstag, 25.09.2025

    - (Nr. N051) Nutzung von Homeoffice nach Entfernung vom Arbeitsplatz und
    Altersgruppen sowie im EU-Vergleich, Jahr 2024
    - (Nr. 348) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juli 2025
    - (Nr. 349) Drittmitteleinnahmen der Hochschulen (Monetäre hochschulstatistische
    Kennzahlen), Jahr 2023

    Freitag, 26.09.2025

    - (Nr. 350) Start des Europäischen Statistikwettbewerbs 2025 für Schülerinnen
    und Schüler

    (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

    Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
    https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

    Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

    Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189
    Wiesbadenwww.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6120938
    OTS: Statistisches Bundesamt




