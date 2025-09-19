Leon Lauritsen führt das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase

München (ots) - Aras, führender Anbieter von Product-Lifecycle-Management-(PLM-)

und Digital-Thread-Lösungen, hat heute die Ernennung von Leon Lauritsen zum

neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) bekannt gegeben. Er tritt die Nachfolge von

Roque Martin an, der sein Amt nach einer erfolgreichen Wachstumsphase

niederlegt. Martin hat Aras in den vergangenen vier Jahren zu neuen Erfolgs- und

Rentabilitätsniveaus geführt.



Mit der Berufung von Lauritsen schärft Aras sein Profil als PLM-Spezialist, der

Unternehmen dabei unterstützt, PLM-Software, Produktdaten und künstliche

Intelligenz für ihre Wertschöpfung zu nutzen. Der neue CEO bringt fast drei

Jahrzehnte Erfahrung im Bereich PLM mit. Zuletzt leitete er den globalen

Vertrieb von Aras sowie die Geschäfte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.





