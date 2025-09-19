    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMinerva AktievorwärtsNachrichten zu Minerva

    Leon Lauritsen führt das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase

    München (ots) - Aras, führender Anbieter von Product-Lifecycle-Management-(PLM-)
    und Digital-Thread-Lösungen, hat heute die Ernennung von Leon Lauritsen zum
    neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) bekannt gegeben. Er tritt die Nachfolge von
    Roque Martin an, der sein Amt nach einer erfolgreichen Wachstumsphase
    niederlegt. Martin hat Aras in den vergangenen vier Jahren zu neuen Erfolgs- und
    Rentabilitätsniveaus geführt.

    Mit der Berufung von Lauritsen schärft Aras sein Profil als PLM-Spezialist, der
    Unternehmen dabei unterstützt, PLM-Software, Produktdaten und künstliche
    Intelligenz für ihre Wertschöpfung zu nutzen. Der neue CEO bringt fast drei
    Jahrzehnte Erfahrung im Bereich PLM mit. Zuletzt leitete er den globalen
    Vertrieb von Aras sowie die Geschäfte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

    "Aras verfügt über eine einzigartige technologische Basis und bietet Unternehmen
    außergewöhnliche Möglichkeiten, PLM-Software zu nutzen. Wir haben die
    Softwarelösung, die Erfahrung und die Strategie, um führende produktorientierte
    Organisationen dabei zu unterstützen, Daten und KI erfolgreich zu nutzen",
    erklärte Lauritsen. "Ich freue mich sehr darauf, diese Organisation während der
    technologischen Transformation, die durch die Einführung von KI entsteht, zu
    leiten. Dadurch ergeben sich für Disruptoren wie Aras neue Chancen, die Branche
    zu verändern."

    Roque Martin, der künftig eine beratende Rolle bei Aras übernehmen wird, sagt:
    "Aras ist ein außergewöhnliches Unternehmen, und es war mir eine Ehre, dieses
    herausragende Team in den vergangenen vier Jahren zu leiten. Wir haben unsere
    Wachstums- und Rentabilitätsziele durchweg erreicht und den Markt mit unserem
    Übergang zu SaaS-Lösungen angeführt. Aras wird heute als PLM-Marktführer
    anerkannt und kann sich erfolgreich gegen deutlich größere Wettbewerber
    durchsetzen."

    Lauritsen ist seit über drei Jahren bei Aras tätig. Er kam im Jahr 2022 im Zuge
    der Übernahme von Minerva zum Unternehmen. Er begann seine Laufbahn als
    ERP-Programmierer und -Berater. Während seiner 20-jährigen Karriere bei Minerva
    hatte er verschiedene Führungspositionen inne und war zuletzt als Vizepräsident
    und Partner für das Geschäft in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Nordamerika
    verantwortlich. Seit seinem Wechsel zu Aras übernahm er verschiedene
    Go-to-Market-Führungsrollen mit steigender Verantwortung. Lauritsen ist
    leidenschaftlicher Judoka und trat für die dänische Nationalmannschaft an.
    Derzeit ist er Mitglied des Elitesportkomitees des dänischen Judoverbandes.

    Über Aras

    Aras (https://www.aras.com/de-de/) ist ein führender Anbieter von
    Product-Lifecycle-Management- und Digital-Thread-Lösungen. Die Technologie von
    Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen, die auf einem
    leistungsstarken Digital-Thread-Backbone und einer
    Low-Code-Entwicklungsplattform basieren. Die Plattform und die
    Product-Lifecycle-Management-Anwendungen von Aras verbinden Anwender aller
    Disziplinen und Funktionen mit wichtigen Produktdaten und -prozessen über den
    gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Besuchen Sie
    http://www.aras.com , um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube
    (https://www.youtube.com/user/arasplm) , X (https://twitter.com/aras_plm) ,
    Facebook (https://www.facebook.com/ArasPLM/) und LinkedIn
    (https://www.linkedin.com/company/aras-corporation) .

    Pressekontakt:

    Thöring & Stuhr
    Kommunikationsberatung
    Arne Stuhr
    Tel: +49 40 207 6969 83
    Mobil: +49 177 3055 194
    mailto:arne.stuhr@corpnewsmedia.de

    Christoph Seeger
    Tel: +49 40 207 6969 81
    Mobil.: +49 151 120 42 692
    mailto:Christoph.Seeger@corpnewsmedia.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125487/6120944
    OTS: Aras Software GmbH


    Verfasst von news aktuell
