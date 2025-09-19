Neuer CEO bei Aras
Leon Lauritsen führt das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase
München (ots) - Aras, führender Anbieter von Product-Lifecycle-Management-(PLM-)
und Digital-Thread-Lösungen, hat heute die Ernennung von Leon Lauritsen zum
neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) bekannt gegeben. Er tritt die Nachfolge von
Roque Martin an, der sein Amt nach einer erfolgreichen Wachstumsphase
niederlegt. Martin hat Aras in den vergangenen vier Jahren zu neuen Erfolgs- und
Rentabilitätsniveaus geführt.
Mit der Berufung von Lauritsen schärft Aras sein Profil als PLM-Spezialist, der
Unternehmen dabei unterstützt, PLM-Software, Produktdaten und künstliche
Intelligenz für ihre Wertschöpfung zu nutzen. Der neue CEO bringt fast drei
Jahrzehnte Erfahrung im Bereich PLM mit. Zuletzt leitete er den globalen
Vertrieb von Aras sowie die Geschäfte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.
und Digital-Thread-Lösungen, hat heute die Ernennung von Leon Lauritsen zum
neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) bekannt gegeben. Er tritt die Nachfolge von
Roque Martin an, der sein Amt nach einer erfolgreichen Wachstumsphase
niederlegt. Martin hat Aras in den vergangenen vier Jahren zu neuen Erfolgs- und
Rentabilitätsniveaus geführt.
Mit der Berufung von Lauritsen schärft Aras sein Profil als PLM-Spezialist, der
Unternehmen dabei unterstützt, PLM-Software, Produktdaten und künstliche
Intelligenz für ihre Wertschöpfung zu nutzen. Der neue CEO bringt fast drei
Jahrzehnte Erfahrung im Bereich PLM mit. Zuletzt leitete er den globalen
Vertrieb von Aras sowie die Geschäfte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.
Anzeige
Präsentiert von
"Aras verfügt über eine einzigartige technologische Basis und bietet Unternehmen
außergewöhnliche Möglichkeiten, PLM-Software zu nutzen. Wir haben die
Softwarelösung, die Erfahrung und die Strategie, um führende produktorientierte
Organisationen dabei zu unterstützen, Daten und KI erfolgreich zu nutzen",
erklärte Lauritsen. "Ich freue mich sehr darauf, diese Organisation während der
technologischen Transformation, die durch die Einführung von KI entsteht, zu
leiten. Dadurch ergeben sich für Disruptoren wie Aras neue Chancen, die Branche
zu verändern."
Roque Martin, der künftig eine beratende Rolle bei Aras übernehmen wird, sagt:
"Aras ist ein außergewöhnliches Unternehmen, und es war mir eine Ehre, dieses
herausragende Team in den vergangenen vier Jahren zu leiten. Wir haben unsere
Wachstums- und Rentabilitätsziele durchweg erreicht und den Markt mit unserem
Übergang zu SaaS-Lösungen angeführt. Aras wird heute als PLM-Marktführer
anerkannt und kann sich erfolgreich gegen deutlich größere Wettbewerber
durchsetzen."
Lauritsen ist seit über drei Jahren bei Aras tätig. Er kam im Jahr 2022 im Zuge
der Übernahme von Minerva zum Unternehmen. Er begann seine Laufbahn als
ERP-Programmierer und -Berater. Während seiner 20-jährigen Karriere bei Minerva
hatte er verschiedene Führungspositionen inne und war zuletzt als Vizepräsident
und Partner für das Geschäft in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Nordamerika
verantwortlich. Seit seinem Wechsel zu Aras übernahm er verschiedene
Go-to-Market-Führungsrollen mit steigender Verantwortung. Lauritsen ist
leidenschaftlicher Judoka und trat für die dänische Nationalmannschaft an.
Derzeit ist er Mitglied des Elitesportkomitees des dänischen Judoverbandes.
Über Aras
Aras (https://www.aras.com/de-de/) ist ein führender Anbieter von
Product-Lifecycle-Management- und Digital-Thread-Lösungen. Die Technologie von
Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen, die auf einem
leistungsstarken Digital-Thread-Backbone und einer
Low-Code-Entwicklungsplattform basieren. Die Plattform und die
Product-Lifecycle-Management-Anwendungen von Aras verbinden Anwender aller
Disziplinen und Funktionen mit wichtigen Produktdaten und -prozessen über den
gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Besuchen Sie
http://www.aras.com , um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube
(https://www.youtube.com/user/arasplm) , X (https://twitter.com/aras_plm) ,
Facebook (https://www.facebook.com/ArasPLM/) und LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/aras-corporation) .
Pressekontakt:
Thöring & Stuhr
Kommunikationsberatung
Arne Stuhr
Tel: +49 40 207 6969 83
Mobil: +49 177 3055 194
mailto:arne.stuhr@corpnewsmedia.de
Christoph Seeger
Tel: +49 40 207 6969 81
Mobil.: +49 151 120 42 692
mailto:Christoph.Seeger@corpnewsmedia.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125487/6120944
OTS: Aras Software GmbH
außergewöhnliche Möglichkeiten, PLM-Software zu nutzen. Wir haben die
Softwarelösung, die Erfahrung und die Strategie, um führende produktorientierte
Organisationen dabei zu unterstützen, Daten und KI erfolgreich zu nutzen",
erklärte Lauritsen. "Ich freue mich sehr darauf, diese Organisation während der
technologischen Transformation, die durch die Einführung von KI entsteht, zu
leiten. Dadurch ergeben sich für Disruptoren wie Aras neue Chancen, die Branche
zu verändern."
Roque Martin, der künftig eine beratende Rolle bei Aras übernehmen wird, sagt:
"Aras ist ein außergewöhnliches Unternehmen, und es war mir eine Ehre, dieses
herausragende Team in den vergangenen vier Jahren zu leiten. Wir haben unsere
Wachstums- und Rentabilitätsziele durchweg erreicht und den Markt mit unserem
Übergang zu SaaS-Lösungen angeführt. Aras wird heute als PLM-Marktführer
anerkannt und kann sich erfolgreich gegen deutlich größere Wettbewerber
durchsetzen."
Lauritsen ist seit über drei Jahren bei Aras tätig. Er kam im Jahr 2022 im Zuge
der Übernahme von Minerva zum Unternehmen. Er begann seine Laufbahn als
ERP-Programmierer und -Berater. Während seiner 20-jährigen Karriere bei Minerva
hatte er verschiedene Führungspositionen inne und war zuletzt als Vizepräsident
und Partner für das Geschäft in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Nordamerika
verantwortlich. Seit seinem Wechsel zu Aras übernahm er verschiedene
Go-to-Market-Führungsrollen mit steigender Verantwortung. Lauritsen ist
leidenschaftlicher Judoka und trat für die dänische Nationalmannschaft an.
Derzeit ist er Mitglied des Elitesportkomitees des dänischen Judoverbandes.
Über Aras
Aras (https://www.aras.com/de-de/) ist ein führender Anbieter von
Product-Lifecycle-Management- und Digital-Thread-Lösungen. Die Technologie von
Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen, die auf einem
leistungsstarken Digital-Thread-Backbone und einer
Low-Code-Entwicklungsplattform basieren. Die Plattform und die
Product-Lifecycle-Management-Anwendungen von Aras verbinden Anwender aller
Disziplinen und Funktionen mit wichtigen Produktdaten und -prozessen über den
gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Besuchen Sie
http://www.aras.com , um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube
(https://www.youtube.com/user/arasplm) , X (https://twitter.com/aras_plm) ,
Facebook (https://www.facebook.com/ArasPLM/) und LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/aras-corporation) .
Pressekontakt:
Thöring & Stuhr
Kommunikationsberatung
Arne Stuhr
Tel: +49 40 207 6969 83
Mobil: +49 177 3055 194
mailto:arne.stuhr@corpnewsmedia.de
Christoph Seeger
Tel: +49 40 207 6969 81
Mobil.: +49 151 120 42 692
mailto:Christoph.Seeger@corpnewsmedia.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125487/6120944
OTS: Aras Software GmbH
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte