SGS-TÜV Saar und Brightsight by SGS bündeln Kompetenzen im Bereich Automotive Cyber-Sicherheit (FOTO)

Finde ich auch gut, es soll jeder noch sein Hirn einschalten müssen.

Hätte einige Tote weniger gegeben, weil es nicht in jeder erdenklichen Situation funktionierte oder man sich absichtlich vollkommen darauf verlassen hat um z.B. zu pimpern oder anderen Unsinn zu machen. In USA würden die auch in Grund und Boden geklagt.

Zudem macht diese ganze zwar grundsätzlich spannende aber letztlich unnötige Technik die Autos nur teuer.

Einfach mal wieder ordentliche normale Autos.

Wegen mir müsste es selbst keine elektrische Heckklappe geben.