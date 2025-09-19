    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis
    SGS-TÜV Saar und Brightsight by SGS bündeln Kompetenzen im Bereich Automotive Cyber-Sicherheit (FOTO)

    München/Graz (ots) - Zwei weltweit führende Unternehmen der Sicherheitsbewertung
    stärken ihre Kräfte für die Zukunft der vernetzten Mobilität

    SGS-TÜV Saar, eine weltweit anerkannte Instanz für Evaluierung und
    Zertifizierung im Bereich Funktionale Sicherheit und Cyber-Sicherheit, und
    Brightsight by SGS, das weltweit führende Prüflabor-Netzwerk für
    Cyber-Sicherheit, geben ihre strategische Partnerschaft im Bereich der
    Automotive Cyber-Sicherheit bekannt.

    Mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung von Fahrzeugen steigen auch
    die Anforderungen an eine ganzheitliche Sicherheitsarchitektur. Die
    Zusammenarbeit der beiden SGS-Tochterunternehmen stellt einen bedeutenden
    Schritt dar, um OEMs, Zulieferern und Systementwicklern umfassende Services zur
    Bewertung, Prüfung und Zertifizierung gemäß internationalen Normen und
    branchenspezifischen Anforderungen - wie ISO/SAE 21434 , UNECE R155/R156 und
    weitere produktspezifische Zertifikate wie SESIP/PSA und Common Criteria - aus
    einer Hand zu bieten.

    "Unsere Partnerschaft mit Brightsight by SGS ermöglicht es uns, die Kompetenzen
    zweier führender Akteure zu vereinen - akkreditierte Evaluierungs- und
    Zertifizierkompetenz trifft auf tiefgreifende Expertise in
    Cyber-Sicherheitsanalysen", erklärt Martin Schmidt, Leiter des globalen
    Netzwerks des SGS-TÜV Saar zur Funktionalen Sicherheit & Cyber-Sicherheit.
    "Damit schaffen wir ein einzigartiges Leistungsangebot für die Automobil- und
    Halbleiterindustrie."

    Tobias Wagner, Leiter des Standorts Graz von Brightsight by SGS, betont: "Mit
    dieser Kooperation adressieren wir die zunehmende Komplexität moderner
    Fahrzeugsysteme und den zunehmenden Anforderungen im Halbleiterbereich. Unsere
    Erfahrung in diversen sicherheitskritischen Branchen bringt wertvolle
    Perspektiven in die Bewertung von Automotive-Systemen und Halbleitern ein."

    Die Partnerschaft fokussiert sich insbesondere auf:

    - Sicherheitsanalysen und Penetrationstests für Sicherheitselektronik,
    - Konformitätsbewertungen gemäß globaler Regulatorik,
    - Unterstützung bei Managementsystemen für Cyber-Sicherheit (CSMS),
    - Training und Unterstützung entlang des gesamten Entwicklungsprozesses.

    Durch diese gebündelte Expertise bieten SGS-TÜV Saar und Brightsight by SGS ein
    einzigartiges Serviceportfolio, das Automobilhersteller, Zulieferer und
    Halbleiterhersteller weltweit bei der sicheren Umsetzung innovativer
    Technologien unterstützt - von der Konzeptphase bis zur Markteinführung.

    Über SGS-TÜV Saar GmbH

    Die SGS-TÜV Saar GmbH ist ein Joint Venture der SGS-Gruppe und des TÜV Saarland
    e.V. und bietet weltweit Dienstleistungen im Bereich Funktionale Sicherheit,
    Cyber-Sicherheit und sichere KI an. Mit tiefgreifender Branchenexpertise
    unterstützt das Unternehmen insbesondere die Automobil- und Halbleiterindustrie
    bei sicherheitsrelevanten Fragestellungen.

    Über Brightsight by SGS

    Brightsight by SGS ist das weltweit führende Sicherheitsbewertungs- und
    Prüflabor für Cyber-Sicherheit. Mit einem globalen Labornetz sowie umfassender
    Akkreditierungen in Europa, USA und Asien für sicherheitskritische digitale
    Produkte ist Brightsight by SGS ein globaler Partner für regulatorische
    Sicherheitsbewertungen, Penetrationstests und Zertifizierungen.

    Pressekontakt:

    SGS Holding Deutschland B.V. & Co. KG
    Heidenkampsweg 99
    D-20097 Hamburg

    E-Mail: mailto:de.presse@sgs.com
    http://www.sgsgroup.de/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53817/6120953
    OTS: SGS Germany GmbH


    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene Werte
