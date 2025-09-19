SGS-TÜV Saar und Brightsight by SGS bündeln Kompetenzen im Bereich Automotive Cyber-Sicherheit (FOTO)
München/Graz (ots) - Zwei weltweit führende Unternehmen der Sicherheitsbewertung
stärken ihre Kräfte für die Zukunft der vernetzten Mobilität
SGS-TÜV Saar, eine weltweit anerkannte Instanz für Evaluierung und
Zertifizierung im Bereich Funktionale Sicherheit und Cyber-Sicherheit, und
Brightsight by SGS, das weltweit führende Prüflabor-Netzwerk für
Cyber-Sicherheit, geben ihre strategische Partnerschaft im Bereich der
Automotive Cyber-Sicherheit bekannt.
Mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung von Fahrzeugen steigen auch
die Anforderungen an eine ganzheitliche Sicherheitsarchitektur. Die
Zusammenarbeit der beiden SGS-Tochterunternehmen stellt einen bedeutenden
Schritt dar, um OEMs, Zulieferern und Systementwicklern umfassende Services zur
Bewertung, Prüfung und Zertifizierung gemäß internationalen Normen und
branchenspezifischen Anforderungen - wie ISO/SAE 21434 , UNECE R155/R156 und
weitere produktspezifische Zertifikate wie SESIP/PSA und Common Criteria - aus
einer Hand zu bieten.
"Unsere Partnerschaft mit Brightsight by SGS ermöglicht es uns, die Kompetenzen
zweier führender Akteure zu vereinen - akkreditierte Evaluierungs- und
Zertifizierkompetenz trifft auf tiefgreifende Expertise in
Cyber-Sicherheitsanalysen", erklärt Martin Schmidt, Leiter des globalen
Netzwerks des SGS-TÜV Saar zur Funktionalen Sicherheit & Cyber-Sicherheit.
"Damit schaffen wir ein einzigartiges Leistungsangebot für die Automobil- und
Halbleiterindustrie."
Tobias Wagner, Leiter des Standorts Graz von Brightsight by SGS, betont: "Mit
dieser Kooperation adressieren wir die zunehmende Komplexität moderner
Fahrzeugsysteme und den zunehmenden Anforderungen im Halbleiterbereich. Unsere
Erfahrung in diversen sicherheitskritischen Branchen bringt wertvolle
Perspektiven in die Bewertung von Automotive-Systemen und Halbleitern ein."
Die Partnerschaft fokussiert sich insbesondere auf:
- Sicherheitsanalysen und Penetrationstests für Sicherheitselektronik,
- Konformitätsbewertungen gemäß globaler Regulatorik,
- Unterstützung bei Managementsystemen für Cyber-Sicherheit (CSMS),
- Training und Unterstützung entlang des gesamten Entwicklungsprozesses.
Durch diese gebündelte Expertise bieten SGS-TÜV Saar und Brightsight by SGS ein
einzigartiges Serviceportfolio, das Automobilhersteller, Zulieferer und
Halbleiterhersteller weltweit bei der sicheren Umsetzung innovativer
Technologien unterstützt - von der Konzeptphase bis zur Markteinführung.
Über SGS-TÜV Saar GmbH
Die SGS-TÜV Saar GmbH ist ein Joint Venture der SGS-Gruppe und des TÜV Saarland
e.V. und bietet weltweit Dienstleistungen im Bereich Funktionale Sicherheit,
Cyber-Sicherheit und sichere KI an. Mit tiefgreifender Branchenexpertise
unterstützt das Unternehmen insbesondere die Automobil- und Halbleiterindustrie
bei sicherheitsrelevanten Fragestellungen.
Über Brightsight by SGS
Brightsight by SGS ist das weltweit führende Sicherheitsbewertungs- und
Prüflabor für Cyber-Sicherheit. Mit einem globalen Labornetz sowie umfassender
Akkreditierungen in Europa, USA und Asien für sicherheitskritische digitale
Produkte ist Brightsight by SGS ein globaler Partner für regulatorische
Sicherheitsbewertungen, Penetrationstests und Zertifizierungen.
Pressekontakt:
SGS Holding Deutschland B.V. & Co. KG
Heidenkampsweg 99
D-20097 Hamburg
E-Mail: mailto:de.presse@sgs.com
http://www.sgsgroup.de/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53817/6120953
OTS: SGS Germany GmbH
