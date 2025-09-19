JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 275 auf 255 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die ersten Auslieferungen des Modells 777X könnten sich in Richtung 2027 verschieben, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Freitag vorliegenden Studie./mf/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 13:14 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 13:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 184,4EUR auf Tradegate (19. September 2025, 12:03 Uhr) gehandelt.



