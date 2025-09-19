MTR Legal als Headline Sponsor bei der IR Global Jahreskonferenz 2025 in Berlin / Starke Präsenz mit achtköpfigem Team rund um Managing Partner Michael Rainer und Partner Marc Klaas (FOTO)

Köln/Berlin (ots) - Die international tätige Wirtschaftskanzlei MTR Legal

Rechtsanwälte trat bei der diesjährigen IR Global Jahreskonferenz "Legacy in

Motion" in Berlin als Headline Sponsor auf. Mit einem achtköpfigen Team,

angeführt von Managing Partner Michael Rainer und Partner Marc Klaas , nutzte

MTR Legal die Veranstaltung für den intensiven internationalen Austausch und die

Stärkung globaler Mandantenbeziehungen.



Die IR Global Jahreskonferenz, die vom 13. bis 16. September 2025 in Berlin

stattfand, gilt als eines der wichtigsten internationalen Foren für

Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater. Mehr als 400 Mitglieder

aus über 75 Jurisdiktionen weltweit kamen zusammen, um über aktuelle

Entwicklungen in der internationalen Wirtschaft, die Rolle moderner Kanzleien im

globalen Markt sowie die Chancen und Herausforderungen der digitalen

Transformation zu diskutieren.





Das Leitthema der diesjährigen Konferenz, "Legacy in Motion" , betonte die

Bedeutung nachhaltiger Wirkung in einem dynamischen beruflichen Umfeld. Erfolg

wird nicht allein durch kurzfristige Resultate definiert, sondern durch die

Fähigkeit, sich laufend anzupassen, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig

die Kernwerte zu bewahren, die eine Kanzlei dauerhaft prägen. Für MTR Legal

(https://www.mtrlegal.com/) , die sich als international vernetzte, digital

führende und unternehmerisch denkende Wirtschaftskanzlei verstehen, passte

dieses Motto ideal zur eigenen strategischen Ausrichtung.



Als Headline Sponsor übernahm MTR Legal eine zentrale Rolle im

Konferenzgeschehen. Die Kanzlei präsentierte sich mit starker Sichtbarkeit und

nutzte die Gelegenheit, das eigene Profil im globalen Netzwerk zu schärfen.

Neben der offiziellen Präsenz auf Panels und in Networking-Sessions war es

insbesondere die aktive Beteiligung am fachlichen Austausch, die das Engagement

von MTR Legal deutlich machte.



"Mit unserem Sponsoring und der starken Präsenz unseres Teams in Berlin wollten

wir ein klares Signal setzen", erklärt Managing Partner Michael Rainer . "MTR

Legal steht für Internationalität, digitale Exzellenz und unternehmerisches

Denken. Die IR Global Konferenz ist für uns ein idealer Ort, um diese Werte zu

leben, Kontakte zu pflegen und neue Impulse für unsere Mandanten zu gewinnen.

Der intensive Austausch mit Kollegen aus aller Welt hat uns einmal mehr

bestätigt, dass wir mit unserem internationalen Kurs den richtigen Weg

eingeschlagen haben."



Auch Partner Marc Klaas hob die Bedeutung der Veranstaltung hervor: "Die enge

Zusammenarbeit im internationalen Netzwerk ermöglicht es uns, unsere Mandanten

bei grenzüberschreitenden Projekten noch umfassender zu begleiten - sei es im

Gesellschaftsrecht, im Steuerrecht oder bei komplexen Streitigkeiten. Gerade in

Zeiten globaler wirtschaftlicher Umbrüche ist es entscheidend, starke Partner an

seiner Seite zu haben. Die IR Global Jahreskonferenz bietet dafür den perfekten

Rahmen."



Das Programm der Konferenz umfasste offene Networking-Sessions, interaktive

Workshops, praxisbezogene Breakout-Sessions sowie hochkarätige Vorträge

internationaler Referenten. Ergänzt wurde es durch gesellschaftliche

Veranstaltungen wie den feierlichen Eröffnungsempfang an einer ikonischen

Berliner Location und ein exklusives Luxury Networking Dinner in einem

historischen Wahrzeichen der Hauptstadt.



Berlin als Austragungsort erwies sich dabei als ideale Bühne: Die deutsche

Hauptstadt ist nicht nur politisches Zentrum, sondern auch wirtschaftliches

Kraftfeld und ein Magnet für internationale Unternehmen, FinTechs und die

Beratungsbranche. Ihre Rolle als europäische Drehscheibe für Innovation und

Unternehmertum spiegelte das Konferenzthema treffend wider.



Für MTR Legal war die Teilnahme zugleich ein strategisches Statement: Mit

Standorten in allen deutschen Großstädten sowie Repräsentanzen in London, Paris,

Amsterdam und Singapur verfolgt die Kanzlei konsequent den Ausbau ihrer

internationalen Präsenz. Das Sponsoring in Berlin unterstreicht diesen Anspruch

und zeigt, dass MTR Legal bereit ist, Verantwortung im globalen Netzwerk zu

übernehmen und aktiv Impulse für die Zukunft zu setzen.



Mit der Teilnahme an der IR Global Jahreskonferenz 2025 bekräftigt MTR Legal

nicht nur sein Engagement im weltweiten Netzwerk, sondern setzt auch ein

deutliches Zeichen für die weitere Expansion in bedeutenden Märkten. Die

Konferenz diente als Plattform, um bestehende Kooperationen zu vertiefen, neue

Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und die Positionierung als moderne,

international ausgerichtete Wirtschaftskanzlei zu stärken.



Pressekontakt:



MTR Legal Rechtsanwälte

Upper West

Kurfürstendamm 11

10719 Berlin

+49 30 3464 69000

mailto:berlin@mtrlegal.com







