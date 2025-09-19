    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTR AktievorwärtsNachrichten zu MTR
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    MTR Legal als Headline Sponsor bei der IR Global Jahreskonferenz 2025 in Berlin / Starke Präsenz mit achtköpfigem Team rund um Managing Partner Michael Rainer und Partner Marc Klaas (FOTO)

    Köln/Berlin (ots) - Die international tätige Wirtschaftskanzlei MTR Legal
    Rechtsanwälte trat bei der diesjährigen IR Global Jahreskonferenz "Legacy in
    Motion" in Berlin als Headline Sponsor auf. Mit einem achtköpfigen Team,
    angeführt von Managing Partner Michael Rainer und Partner Marc Klaas , nutzte
    MTR Legal die Veranstaltung für den intensiven internationalen Austausch und die
    Stärkung globaler Mandantenbeziehungen.

    Die IR Global Jahreskonferenz, die vom 13. bis 16. September 2025 in Berlin
    stattfand, gilt als eines der wichtigsten internationalen Foren für
    Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater. Mehr als 400 Mitglieder
    aus über 75 Jurisdiktionen weltweit kamen zusammen, um über aktuelle
    Entwicklungen in der internationalen Wirtschaft, die Rolle moderner Kanzleien im
    globalen Markt sowie die Chancen und Herausforderungen der digitalen
    Transformation zu diskutieren.

    Das Leitthema der diesjährigen Konferenz, "Legacy in Motion" , betonte die
    Bedeutung nachhaltiger Wirkung in einem dynamischen beruflichen Umfeld. Erfolg
    wird nicht allein durch kurzfristige Resultate definiert, sondern durch die
    Fähigkeit, sich laufend anzupassen, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig
    die Kernwerte zu bewahren, die eine Kanzlei dauerhaft prägen. Für MTR Legal
    (https://www.mtrlegal.com/) , die sich als international vernetzte, digital
    führende und unternehmerisch denkende Wirtschaftskanzlei verstehen, passte
    dieses Motto ideal zur eigenen strategischen Ausrichtung.

    Als Headline Sponsor übernahm MTR Legal eine zentrale Rolle im
    Konferenzgeschehen. Die Kanzlei präsentierte sich mit starker Sichtbarkeit und
    nutzte die Gelegenheit, das eigene Profil im globalen Netzwerk zu schärfen.
    Neben der offiziellen Präsenz auf Panels und in Networking-Sessions war es
    insbesondere die aktive Beteiligung am fachlichen Austausch, die das Engagement
    von MTR Legal deutlich machte.

    "Mit unserem Sponsoring und der starken Präsenz unseres Teams in Berlin wollten
    wir ein klares Signal setzen", erklärt Managing Partner Michael Rainer . "MTR
    Legal steht für Internationalität, digitale Exzellenz und unternehmerisches
    Denken. Die IR Global Konferenz ist für uns ein idealer Ort, um diese Werte zu
    leben, Kontakte zu pflegen und neue Impulse für unsere Mandanten zu gewinnen.
    Der intensive Austausch mit Kollegen aus aller Welt hat uns einmal mehr
    bestätigt, dass wir mit unserem internationalen Kurs den richtigen Weg
    eingeschlagen haben."

    Auch Partner Marc Klaas hob die Bedeutung der Veranstaltung hervor: "Die enge
    Zusammenarbeit im internationalen Netzwerk ermöglicht es uns, unsere Mandanten
    bei grenzüberschreitenden Projekten noch umfassender zu begleiten - sei es im
    Gesellschaftsrecht, im Steuerrecht oder bei komplexen Streitigkeiten. Gerade in
    Zeiten globaler wirtschaftlicher Umbrüche ist es entscheidend, starke Partner an
    seiner Seite zu haben. Die IR Global Jahreskonferenz bietet dafür den perfekten
    Rahmen."

    Das Programm der Konferenz umfasste offene Networking-Sessions, interaktive
    Workshops, praxisbezogene Breakout-Sessions sowie hochkarätige Vorträge
    internationaler Referenten. Ergänzt wurde es durch gesellschaftliche
    Veranstaltungen wie den feierlichen Eröffnungsempfang an einer ikonischen
    Berliner Location und ein exklusives Luxury Networking Dinner in einem
    historischen Wahrzeichen der Hauptstadt.

    Berlin als Austragungsort erwies sich dabei als ideale Bühne: Die deutsche
    Hauptstadt ist nicht nur politisches Zentrum, sondern auch wirtschaftliches
    Kraftfeld und ein Magnet für internationale Unternehmen, FinTechs und die
    Beratungsbranche. Ihre Rolle als europäische Drehscheibe für Innovation und
    Unternehmertum spiegelte das Konferenzthema treffend wider.

    Für MTR Legal war die Teilnahme zugleich ein strategisches Statement: Mit
    Standorten in allen deutschen Großstädten sowie Repräsentanzen in London, Paris,
    Amsterdam und Singapur verfolgt die Kanzlei konsequent den Ausbau ihrer
    internationalen Präsenz. Das Sponsoring in Berlin unterstreicht diesen Anspruch
    und zeigt, dass MTR Legal bereit ist, Verantwortung im globalen Netzwerk zu
    übernehmen und aktiv Impulse für die Zukunft zu setzen.

    Mit der Teilnahme an der IR Global Jahreskonferenz 2025 bekräftigt MTR Legal
    nicht nur sein Engagement im weltweiten Netzwerk, sondern setzt auch ein
    deutliches Zeichen für die weitere Expansion in bedeutenden Märkten. Die
    Konferenz diente als Plattform, um bestehende Kooperationen zu vertiefen, neue
    Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und die Positionierung als moderne,
    international ausgerichtete Wirtschaftskanzlei zu stärken.

    Pressekontakt:

    MTR Legal Rechtsanwälte
    Upper West
    Kurfürstendamm 11
    10719 Berlin
    +49 30 3464 69000
    mailto:berlin@mtrlegal.com




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    MTR Legal als Headline Sponsor bei der IR Global Jahreskonferenz 2025 in Berlin / Starke Präsenz mit achtköpfigem Team rund um Managing Partner Michael Rainer und Partner Marc Klaas (FOTO) Die international tätige Wirtschaftskanzlei MTR Legal Rechtsanwälte trat bei der diesjährigen IR Global Jahreskonferenz "Legacy in Motion" in Berlin als Headline Sponsor auf. Mit einem achtköpfigen Team, angeführt von Managing Partner Michael Rainer …