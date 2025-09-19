MTR Legal als Headline Sponsor bei der IR Global Jahreskonferenz 2025 in Berlin / Starke Präsenz mit achtköpfigem Team rund um Managing Partner Michael Rainer und Partner Marc Klaas (FOTO)
Köln/Berlin (ots) - Die international tätige Wirtschaftskanzlei MTR Legal
Rechtsanwälte trat bei der diesjährigen IR Global Jahreskonferenz "Legacy in
Motion" in Berlin als Headline Sponsor auf. Mit einem achtköpfigen Team,
angeführt von Managing Partner Michael Rainer und Partner Marc Klaas , nutzte
MTR Legal die Veranstaltung für den intensiven internationalen Austausch und die
Stärkung globaler Mandantenbeziehungen.
Die IR Global Jahreskonferenz, die vom 13. bis 16. September 2025 in Berlin
stattfand, gilt als eines der wichtigsten internationalen Foren für
Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater. Mehr als 400 Mitglieder
aus über 75 Jurisdiktionen weltweit kamen zusammen, um über aktuelle
Entwicklungen in der internationalen Wirtschaft, die Rolle moderner Kanzleien im
globalen Markt sowie die Chancen und Herausforderungen der digitalen
Transformation zu diskutieren.
Rechtsanwälte trat bei der diesjährigen IR Global Jahreskonferenz "Legacy in
Motion" in Berlin als Headline Sponsor auf. Mit einem achtköpfigen Team,
angeführt von Managing Partner Michael Rainer und Partner Marc Klaas , nutzte
MTR Legal die Veranstaltung für den intensiven internationalen Austausch und die
Stärkung globaler Mandantenbeziehungen.
Die IR Global Jahreskonferenz, die vom 13. bis 16. September 2025 in Berlin
stattfand, gilt als eines der wichtigsten internationalen Foren für
Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater. Mehr als 400 Mitglieder
aus über 75 Jurisdiktionen weltweit kamen zusammen, um über aktuelle
Entwicklungen in der internationalen Wirtschaft, die Rolle moderner Kanzleien im
globalen Markt sowie die Chancen und Herausforderungen der digitalen
Transformation zu diskutieren.
Das Leitthema der diesjährigen Konferenz, "Legacy in Motion" , betonte die
Bedeutung nachhaltiger Wirkung in einem dynamischen beruflichen Umfeld. Erfolg
wird nicht allein durch kurzfristige Resultate definiert, sondern durch die
Fähigkeit, sich laufend anzupassen, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig
die Kernwerte zu bewahren, die eine Kanzlei dauerhaft prägen. Für MTR Legal
(https://www.mtrlegal.com/) , die sich als international vernetzte, digital
führende und unternehmerisch denkende Wirtschaftskanzlei verstehen, passte
dieses Motto ideal zur eigenen strategischen Ausrichtung.
Als Headline Sponsor übernahm MTR Legal eine zentrale Rolle im
Konferenzgeschehen. Die Kanzlei präsentierte sich mit starker Sichtbarkeit und
nutzte die Gelegenheit, das eigene Profil im globalen Netzwerk zu schärfen.
Neben der offiziellen Präsenz auf Panels und in Networking-Sessions war es
insbesondere die aktive Beteiligung am fachlichen Austausch, die das Engagement
von MTR Legal deutlich machte.
"Mit unserem Sponsoring und der starken Präsenz unseres Teams in Berlin wollten
wir ein klares Signal setzen", erklärt Managing Partner Michael Rainer . "MTR
Legal steht für Internationalität, digitale Exzellenz und unternehmerisches
Denken. Die IR Global Konferenz ist für uns ein idealer Ort, um diese Werte zu
leben, Kontakte zu pflegen und neue Impulse für unsere Mandanten zu gewinnen.
Der intensive Austausch mit Kollegen aus aller Welt hat uns einmal mehr
bestätigt, dass wir mit unserem internationalen Kurs den richtigen Weg
eingeschlagen haben."
Auch Partner Marc Klaas hob die Bedeutung der Veranstaltung hervor: "Die enge
Zusammenarbeit im internationalen Netzwerk ermöglicht es uns, unsere Mandanten
bei grenzüberschreitenden Projekten noch umfassender zu begleiten - sei es im
Gesellschaftsrecht, im Steuerrecht oder bei komplexen Streitigkeiten. Gerade in
Zeiten globaler wirtschaftlicher Umbrüche ist es entscheidend, starke Partner an
seiner Seite zu haben. Die IR Global Jahreskonferenz bietet dafür den perfekten
Rahmen."
Das Programm der Konferenz umfasste offene Networking-Sessions, interaktive
Workshops, praxisbezogene Breakout-Sessions sowie hochkarätige Vorträge
internationaler Referenten. Ergänzt wurde es durch gesellschaftliche
Veranstaltungen wie den feierlichen Eröffnungsempfang an einer ikonischen
Berliner Location und ein exklusives Luxury Networking Dinner in einem
historischen Wahrzeichen der Hauptstadt.
Berlin als Austragungsort erwies sich dabei als ideale Bühne: Die deutsche
Hauptstadt ist nicht nur politisches Zentrum, sondern auch wirtschaftliches
Kraftfeld und ein Magnet für internationale Unternehmen, FinTechs und die
Beratungsbranche. Ihre Rolle als europäische Drehscheibe für Innovation und
Unternehmertum spiegelte das Konferenzthema treffend wider.
Für MTR Legal war die Teilnahme zugleich ein strategisches Statement: Mit
Standorten in allen deutschen Großstädten sowie Repräsentanzen in London, Paris,
Amsterdam und Singapur verfolgt die Kanzlei konsequent den Ausbau ihrer
internationalen Präsenz. Das Sponsoring in Berlin unterstreicht diesen Anspruch
und zeigt, dass MTR Legal bereit ist, Verantwortung im globalen Netzwerk zu
übernehmen und aktiv Impulse für die Zukunft zu setzen.
Mit der Teilnahme an der IR Global Jahreskonferenz 2025 bekräftigt MTR Legal
nicht nur sein Engagement im weltweiten Netzwerk, sondern setzt auch ein
deutliches Zeichen für die weitere Expansion in bedeutenden Märkten. Die
Konferenz diente als Plattform, um bestehende Kooperationen zu vertiefen, neue
Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und die Positionierung als moderne,
international ausgerichtete Wirtschaftskanzlei zu stärken.
Pressekontakt:
MTR Legal Rechtsanwälte
Upper West
Kurfürstendamm 11
10719 Berlin
+49 30 3464 69000
mailto:berlin@mtrlegal.com
Bedeutung nachhaltiger Wirkung in einem dynamischen beruflichen Umfeld. Erfolg
wird nicht allein durch kurzfristige Resultate definiert, sondern durch die
Fähigkeit, sich laufend anzupassen, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig
die Kernwerte zu bewahren, die eine Kanzlei dauerhaft prägen. Für MTR Legal
(https://www.mtrlegal.com/) , die sich als international vernetzte, digital
führende und unternehmerisch denkende Wirtschaftskanzlei verstehen, passte
dieses Motto ideal zur eigenen strategischen Ausrichtung.
Als Headline Sponsor übernahm MTR Legal eine zentrale Rolle im
Konferenzgeschehen. Die Kanzlei präsentierte sich mit starker Sichtbarkeit und
nutzte die Gelegenheit, das eigene Profil im globalen Netzwerk zu schärfen.
Neben der offiziellen Präsenz auf Panels und in Networking-Sessions war es
insbesondere die aktive Beteiligung am fachlichen Austausch, die das Engagement
von MTR Legal deutlich machte.
"Mit unserem Sponsoring und der starken Präsenz unseres Teams in Berlin wollten
wir ein klares Signal setzen", erklärt Managing Partner Michael Rainer . "MTR
Legal steht für Internationalität, digitale Exzellenz und unternehmerisches
Denken. Die IR Global Konferenz ist für uns ein idealer Ort, um diese Werte zu
leben, Kontakte zu pflegen und neue Impulse für unsere Mandanten zu gewinnen.
Der intensive Austausch mit Kollegen aus aller Welt hat uns einmal mehr
bestätigt, dass wir mit unserem internationalen Kurs den richtigen Weg
eingeschlagen haben."
Auch Partner Marc Klaas hob die Bedeutung der Veranstaltung hervor: "Die enge
Zusammenarbeit im internationalen Netzwerk ermöglicht es uns, unsere Mandanten
bei grenzüberschreitenden Projekten noch umfassender zu begleiten - sei es im
Gesellschaftsrecht, im Steuerrecht oder bei komplexen Streitigkeiten. Gerade in
Zeiten globaler wirtschaftlicher Umbrüche ist es entscheidend, starke Partner an
seiner Seite zu haben. Die IR Global Jahreskonferenz bietet dafür den perfekten
Rahmen."
Das Programm der Konferenz umfasste offene Networking-Sessions, interaktive
Workshops, praxisbezogene Breakout-Sessions sowie hochkarätige Vorträge
internationaler Referenten. Ergänzt wurde es durch gesellschaftliche
Veranstaltungen wie den feierlichen Eröffnungsempfang an einer ikonischen
Berliner Location und ein exklusives Luxury Networking Dinner in einem
historischen Wahrzeichen der Hauptstadt.
Berlin als Austragungsort erwies sich dabei als ideale Bühne: Die deutsche
Hauptstadt ist nicht nur politisches Zentrum, sondern auch wirtschaftliches
Kraftfeld und ein Magnet für internationale Unternehmen, FinTechs und die
Beratungsbranche. Ihre Rolle als europäische Drehscheibe für Innovation und
Unternehmertum spiegelte das Konferenzthema treffend wider.
Für MTR Legal war die Teilnahme zugleich ein strategisches Statement: Mit
Standorten in allen deutschen Großstädten sowie Repräsentanzen in London, Paris,
Amsterdam und Singapur verfolgt die Kanzlei konsequent den Ausbau ihrer
internationalen Präsenz. Das Sponsoring in Berlin unterstreicht diesen Anspruch
und zeigt, dass MTR Legal bereit ist, Verantwortung im globalen Netzwerk zu
übernehmen und aktiv Impulse für die Zukunft zu setzen.
Mit der Teilnahme an der IR Global Jahreskonferenz 2025 bekräftigt MTR Legal
nicht nur sein Engagement im weltweiten Netzwerk, sondern setzt auch ein
deutliches Zeichen für die weitere Expansion in bedeutenden Märkten. Die
Konferenz diente als Plattform, um bestehende Kooperationen zu vertiefen, neue
Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und die Positionierung als moderne,
international ausgerichtete Wirtschaftskanzlei zu stärken.
Pressekontakt:
MTR Legal Rechtsanwälte
Upper West
Kurfürstendamm 11
10719 Berlin
+49 30 3464 69000
mailto:berlin@mtrlegal.com
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte