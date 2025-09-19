    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUMOVIO AktievorwärtsNachrichten zu AUMOVIO

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan startet Aumovio mit 'Overweight' - Ziel 52 Euro

    • JPMorgan bewertet Aumovio mit "Overweight" und 52 Euro.
    • Aumovio ist führend in Automobiltechnik-Komponenten.
    • Ziel: organisches Wachstum und Margen von 4-6%.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio mit "Overweight" und einem Kursziel von 52 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die an die Börse gegangene Continental-Abspaltung sei ein führender weltweit führender Anbieter von elektrischen, elektronischen, mechatronischen und mechanischen Komponenten, Software und Systemen für die Automobiltechnikbranche, schrieb Jose M Asumendi in seiner am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Anlagehintergrund drehe sich um eine Strategie zur Wiederherstellung des organischen Wachstums und zur Erzielung von Margen im Bereich von 4 bis 6 Prozent. Die Aktie sollte mindestens auf einem vergleichbaren Bewertungsniveau wie die französischen Branchenkollegen Valeo und Forvia gehandelt werden. Aumovio könne zudem eine starke Bilanz vorweisen./gl/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 21:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie

    Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 39,78 auf Lang & Schwarz (19. September 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +7,63 %/+27,20 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 52 Euro



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
