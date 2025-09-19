ANALYSE-FLASH
JPMorgan startet Aumovio mit 'Overweight' - Ziel 52 Euro
- JPMorgan bewertet Aumovio mit "Overweight" und 52 Euro.
- Aumovio ist führend in Automobiltechnik-Komponenten.
- Ziel: organisches Wachstum und Margen von 4-6%.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio mit "Overweight" und einem Kursziel von 52 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die an die Börse gegangene Continental-Abspaltung sei ein führender weltweit führender Anbieter von elektrischen, elektronischen, mechatronischen und mechanischen Komponenten, Software und Systemen für die Automobiltechnikbranche, schrieb Jose M Asumendi in seiner am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Anlagehintergrund drehe sich um eine Strategie zur Wiederherstellung des organischen Wachstums und zur Erzielung von Margen im Bereich von 4 bis 6 Prozent. Die Aktie sollte mindestens auf einem vergleichbaren Bewertungsniveau wie die französischen Branchenkollegen Valeo und Forvia gehandelt werden. Aumovio könne zudem eine starke Bilanz vorweisen./gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 21:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 39,78 auf Lang & Schwarz (19. September 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +7,63 %/+27,20 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 52 Euro
Community Beiträge zu AUMOVIO - AUM0V1 - DE000AUM0V10
Das denkt die wallstreetONLINE Community über AUMOVIO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Doch, bei mir sind die Shares heute abend eingebucht worden .... Warum da so lange gedauert hat ? k.A.
Anbei ein Artikel mit einer ganz guten Beschreibung. Für mich definitiv ein interessantes Investment. Siehe hierzu auch Vitesco.