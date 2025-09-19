INSEAD lanciert Master in Finance
ein globaler Startplatz für die nächste Generation von Führungskräften im Finanzbereich
Paris und Singapur und Abu Dhabi, Uae (ots/PRNewswire) - Das innovative
14-16-monatige Programm verbindet akademische Exzellenz, technische Strenge,
KI-gesteuertes Lernen sowie unübertroffene Arbeitgeberkontakte an den
INSEAD-Standorten in Frankreich, Singapur und Abu Dhabi.
INSEAD, die "Business School for the World", kündigte heute die Einführung
seines neuen Master in Finance (MIF) an, ein innovativer Abschluss vor der
Berufserfahrung für Hochschulabsolventen und junge Berufstätige.
Der INSEAD MIF wurde entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach
Finanzfachleuten zu befriedigen, die technische Kenntnisse mit interkultureller
Flexibilität, globalem Geschäftssinn und Führungsqualitäten kombinieren. Er
spiegelt sowohl die Marktnachfrage als auch die DNA von INSEAD in der Ausbildung
von Führungskräften wider. Dieses Vorpraktikum zielt darauf ab, die
Führungskräfte im Finanzbereich von morgen zu formen.
Ausbildung von Führungskräften für eine sich wandelnde Finanzwelt
Aufbauend auf dem Erfolg von INSEADs Master in Management (MIM) sowie der
jahrzehntelangen Erfahrung mit weltweit führenden MBA- und
Executive-Education-Programmen ist die Einführung des MIF eine strategische
Antwort auf den Wandel des globalen Finanzsektors, der durch digitale
Innovationen, Nachhaltigkeitsanforderungen sowie die Nachfrage nach agilen,
grenzüberschreitenden Talenten angetrieben wird.
Unternehmen auf der ganzen Welt suchen Fachleute, die Finanzwissen mit
Anpassungsfähigkeit, einer globalen Perspektive und Führungsqualitäten
verbinden. Gleichzeitig sind viele Berufseinsteiger auf der Suche nach einem
soliden, global relevanten Finanzprogramm - eine Chance, auf die INSEAD
entschieden reagiert hat.
Dieser neue Studiengang reiht sich in das starke Finanzportfolio von INSEAD ein,
das durch den Executive Master in Finance (EMFIN) und Flaggschiff-Programme für
Führungskräfte wie Finance for Executives, Advanced International Corporate
Finance und Strategic Management in Banking verankert ist. Gemeinsam bieten
diese Programme ein umfassendes Angebot, welches Talente von der Einstiegsebene
bis zu erfahrenen Führungskräften unterstützt.
"Die Fähigkeiten, die Fachleute auszeichnen, entwickeln sich weiter. Es reicht
nicht mehr aus, technisch kompetent zu sein - künftige Führungskräfte müssen
auch global denken können, analytisch denken und sich schnell an Veränderungen
anpassen können. Das Finanzwesen erfordert heute mehr als nur technisches
Fachwissen, es verlangt Führungsqualitäten, Belastbarkeit und eine globale
