ein globaler Startplatz für die nächste Generation von Führungskräften im Finanzbereich

Paris und Singapur und Abu Dhabi, Uae (ots/PRNewswire) - Das innovative

14-16-monatige Programm verbindet akademische Exzellenz, technische Strenge,

KI-gesteuertes Lernen sowie unübertroffene Arbeitgeberkontakte an den

INSEAD-Standorten in Frankreich, Singapur und Abu Dhabi.



INSEAD, die "Business School for the World", kündigte heute die Einführung

seines neuen Master in Finance (MIF) an, ein innovativer Abschluss vor der

Berufserfahrung für Hochschulabsolventen und junge Berufstätige.





Der INSEAD MIF wurde entwickelt, um die wachsende Nachfrage nachFinanzfachleuten zu befriedigen, die technische Kenntnisse mit interkulturellerFlexibilität, globalem Geschäftssinn und Führungsqualitäten kombinieren. Erspiegelt sowohl die Marktnachfrage als auch die DNA von INSEAD in der Ausbildungvon Führungskräften wider. Dieses Vorpraktikum zielt darauf ab, dieFührungskräfte im Finanzbereich von morgen zu formen.Ausbildung von Führungskräften für eine sich wandelnde FinanzweltAufbauend auf dem Erfolg von INSEADs Master in Management (MIM) sowie derjahrzehntelangen Erfahrung mit weltweit führenden MBA- undExecutive-Education-Programmen ist die Einführung des MIF eine strategischeAntwort auf den Wandel des globalen Finanzsektors, der durch digitaleInnovationen, Nachhaltigkeitsanforderungen sowie die Nachfrage nach agilen,grenzüberschreitenden Talenten angetrieben wird.Unternehmen auf der ganzen Welt suchen Fachleute, die Finanzwissen mitAnpassungsfähigkeit, einer globalen Perspektive und Führungsqualitätenverbinden. Gleichzeitig sind viele Berufseinsteiger auf der Suche nach einemsoliden, global relevanten Finanzprogramm - eine Chance, auf die INSEADentschieden reagiert hat.Dieser neue Studiengang reiht sich in das starke Finanzportfolio von INSEAD ein,das durch den Executive Master in Finance (EMFIN) und Flaggschiff-Programme fürFührungskräfte wie Finance for Executives, Advanced International CorporateFinance und Strategic Management in Banking verankert ist. Gemeinsam bietendiese Programme ein umfassendes Angebot, welches Talente von der Einstiegsebenebis zu erfahrenen Führungskräften unterstützt."Die Fähigkeiten, die Fachleute auszeichnen, entwickeln sich weiter. Es reichtnicht mehr aus, technisch kompetent zu sein - künftige Führungskräfte müssenauch global denken können, analytisch denken und sich schnell an Veränderungenanpassen können. Das Finanzwesen erfordert heute mehr als nur technischesFachwissen, es verlangt Führungsqualitäten, Belastbarkeit und eine globale