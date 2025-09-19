    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    INSEAD lanciert Master in Finance

    ein globaler Startplatz für die nächste Generation von Führungskräften im Finanzbereich

    Paris und Singapur und Abu Dhabi, Uae (ots/PRNewswire) - Das innovative
    14-16-monatige Programm verbindet akademische Exzellenz, technische Strenge,
    KI-gesteuertes Lernen sowie unübertroffene Arbeitgeberkontakte an den
    INSEAD-Standorten in Frankreich, Singapur und Abu Dhabi.

    INSEAD, die "Business School for the World", kündigte heute die Einführung
    seines neuen Master in Finance (MIF) an, ein innovativer Abschluss vor der
    Berufserfahrung für Hochschulabsolventen und junge Berufstätige.

    Der INSEAD MIF wurde entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach
    Finanzfachleuten zu befriedigen, die technische Kenntnisse mit interkultureller
    Flexibilität, globalem Geschäftssinn und Führungsqualitäten kombinieren. Er
    spiegelt sowohl die Marktnachfrage als auch die DNA von INSEAD in der Ausbildung
    von Führungskräften wider. Dieses Vorpraktikum zielt darauf ab, die
    Führungskräfte im Finanzbereich von morgen zu formen.

    Ausbildung von Führungskräften für eine sich wandelnde Finanzwelt

    Aufbauend auf dem Erfolg von INSEADs Master in Management (MIM) sowie der
    jahrzehntelangen Erfahrung mit weltweit führenden MBA- und
    Executive-Education-Programmen ist die Einführung des MIF eine strategische
    Antwort auf den Wandel des globalen Finanzsektors, der durch digitale
    Innovationen, Nachhaltigkeitsanforderungen sowie die Nachfrage nach agilen,
    grenzüberschreitenden Talenten angetrieben wird.

    Unternehmen auf der ganzen Welt suchen Fachleute, die Finanzwissen mit
    Anpassungsfähigkeit, einer globalen Perspektive und Führungsqualitäten
    verbinden. Gleichzeitig sind viele Berufseinsteiger auf der Suche nach einem
    soliden, global relevanten Finanzprogramm - eine Chance, auf die INSEAD
    entschieden reagiert hat.

    Dieser neue Studiengang reiht sich in das starke Finanzportfolio von INSEAD ein,
    das durch den Executive Master in Finance (EMFIN) und Flaggschiff-Programme für
    Führungskräfte wie Finance for Executives, Advanced International Corporate
    Finance und Strategic Management in Banking verankert ist. Gemeinsam bieten
    diese Programme ein umfassendes Angebot, welches Talente von der Einstiegsebene
    bis zu erfahrenen Führungskräften unterstützt.

    "Die Fähigkeiten, die Fachleute auszeichnen, entwickeln sich weiter. Es reicht
    nicht mehr aus, technisch kompetent zu sein - künftige Führungskräfte müssen
    auch global denken können, analytisch denken und sich schnell an Veränderungen
    anpassen können. Das Finanzwesen erfordert heute mehr als nur technisches
    Fachwissen, es verlangt Führungsqualitäten, Belastbarkeit und eine globale
