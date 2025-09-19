    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsXRP / USD CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu XRP / USD

    Altcoin-Rausch

    XRP- und Dogecoin-ETFs feiern Rekordstart: 54,7 Millionen am ersten Tag!

    XRP- und Dogecoin-ETFs starten fulminant an der Wall Street und wecken neues Interesse institutioneller Anleger an Altcoins.

    Für Sie zusammengefasst
    • XRP- und Dogecoin-ETFs starten mit Rekordvolumen.
    • XRP-ETF erzielt stärkstes Debüt des Jahres 2025.
    • Regulierung erleichtert Zugang zu Krypto-ETFs.
    Altcoin-Rausch - XRP- und Dogecoin-ETFs feiern Rekordstart: 54,7 Millionen am ersten Tag!
    Foto: Dall-E

    Die Premiere zweier neuer Krypto-ETFs in den USA hat am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Die börsengehandelten Fonds auf XRP und Dogecoin verzeichneten zusammen ein Handelsvolumen von 54,7 Millionen US-Dollar – ein Rekordwert für ETF-Neustarts im Jahr 2025.

    XRP-ETF mit stärkstem Debüt des Jahres

    Der REX-Osprey XRP ETF erzielte am ersten Handelstag ein Volumen von 37,7 Millionen US-Dollar. Laut Bloomberg-Analyst Eric Balchunas ist dies der bislang größte ETF-Start des Jahres und übertrifft damit sogar das Debüt des populären Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Aktuell notiert XRP bei rund 3,02 US-Dollar, ein Minus von 2,78 Prozent gegenüber dem Vortag (Stand: 12:10 Uhr MESZ).

    Dogecoin überzeugt trotz Meme-Image

    Auch der REX-Osprey Dogecoin ETF feierte ein starkes Debüt. Mit einem Handelsvolumen von 17 Millionen US-Dollar gehört der Fonds zu den fünf erfolgreichsten ETF-Neustarts des Jahres.

    Dogecoin galt lange als reiner „Meme-Coin“ ohne institutionelle Relevanz. Der ETF-Start signalisiert jedoch, dass selbst spekulativ geprägte Assets zunehmend Zugang zum Mainstream-Kapitalmarkt finden. DOGE wird derzeit bei 0,273 US-Dollar gehandelt – ein Minus von 2,65 Prozent gegenüber dem Vortag (Stand: 12:10 Uhr MESZ).

    Regulierung ebnet den Weg für Altcoin-ETFs

    Die Einführung der neuen Produkte folgt auf die Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC, die Zulassungskriterien für Krypto-ETFs zu lockern. Statt bisher bis zu 240 Tagen benötigen Genehmigungen nun nur noch rund 75 Tage. Branchenexperten werten dies als entscheidenden Schritt, um den US-Markt für eine breitere Palette von Krypto-Investments zu öffnen.

     

    CME Group bringt zusätzliche Dynamik

    Parallel plant die CME Group am 13. Oktober die Einführung von Optionen auf XRP- und Solana-Futures. Damit will der weltweit größte Derivateanbieter das wachsende Interesse institutioneller Investoren bedienen. Bereits seit Mai wurden an der CME über 370.000 XRP-Futures-Kontrakte mit einem Nominalwert von rund 16,2 Milliarden US-Dollar gehandelt.

    Ausblick: Altcoins im Fokus institutioneller Anleger

    Mit den ETF-Premieren von XRP und Dogecoin erweitert sich das Krypto-ETF-Universum in den USA erstmals über Bitcoin und Ethereum hinaus. Marktbeobachter sehen darin einen potenziellen Wendepunkt: Sollten die Fonds dauerhaft Kapitalzuflüsse sichern, könnte dies den Weg für weitere Produkte ebnen – von Solana bis hin zu weiteren Altcoins.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
