Kupferpreise explodieren: Was hinter dem überraschenden Preisanstieg steckt!

So wurde beispielsweise der Betrieb der Grasberg-Mine von Freeport-McMoRan in Indonesien nach einem Erdrutsch vorübergehend gestoppt, und auch die El Teniente-Mine in Chile musste temporär schließen. Trotz dieser Ereignisse bleibt die UBS bei ihrer Angebotsprognose, die für dieses Jahr einen Anstieg des Angebots um lediglich 1,3 Prozent vorsieht.

Die Kupferpreise an der London Metal Exchange (LME) haben kürzlich die Konsolidierungszone zwischen 9.500 und 9.900 US-Dollar pro Tonne durchbrochen und steigen nun in Richtung 10.000 US-Dollar. Diese Preissteigerung wird durch ein begrenztes Angebotswachstum und mehrere Betriebsstörungen in Bergwerken unterstützt.

Zusätzlich trugen die Nachricht, dass Kupfer möglicherweise in die Liste der US-Kritischen Mineralien aufgenommen wird, sowie die Schwäche des US-Dollars zu der jüngsten Preissteigerung bei. Doch trotz dieser positiven Angebotsfaktoren gibt es weiterhin Bedenken hinsichtlich der Nachfrage. In China hat sich das Wachstum in den Bereichen Sachanlagen und Netzinfrastruktur abgeschwächt, während auch die Zahl der Baubeginne und Verkäufe rückläufig ist. Auch in den entwickelten Märkten bleibt die Nachfrage nach Kupfer laut der UBS verhalten.

Die Analysten erwarten, dass kommende globale Einkaufsmanagerindizes (PMI) mehr Klarheit über die Nachfrageentwicklung geben werden. In Bezug auf die Kupferlagerbestände ist die Situation gemischt. Ende September erreichten die weltweit sichtbaren Bestände fast 558.490 Tonnen, wobei die Bestände in den USA (COMEX) und an der LME seit Ende Mai um insgesamt 133.935 Tonnen gestiegen sind.

In Shanghai sind die Bestände hingegen um 11.735 Tonnen gesunken. Diese Dynamik deutet darauf hin, dass die Versorgungslage außerhalb der USA angespannt bleibt, während in den USA weiterhin ausreichend Kupfer verfügbar ist.

Die Lagerbestände in den USA könnten jedoch ihren Höhepunkt erreicht haben, was die Preise anderswo entlasten könnte. Die UBS bleibt aufgrund der schwächeren globalen Konjunktur und zollbezogener Risiken bis zum Jahresende vorsichtig in Bezug auf die Nachfrage.

Während China und Indien Maßnahmen zur Stimulierung der Binnennachfrage umsetzen, könnte ein zusätzlicher Stimulus erforderlich sein, um das Wachstum zu stabilisieren. Zudem gibt es Bedenken bezüglich der Überkapazitäten in den Bereichen Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und Haushaltsgeräte, was Fragen zur Stärke der Endnachfrage aufwirft.

Die UBS prognostiziert eine Beschleunigung der globalen Kupfernachfrage auf 2,9 Prozent im Jahr 2026, im Vergleich zu 2,2 Prozent in diesem Jahr. Das Angebot aus den Minen dürfte jedoch nicht signifikant wachsen, was sich in niedrigen und teilweise negativen Verarbeitungsgebühren widerspiegelt.

Daher bleibt die UBS bei ihren Schätzungen und erwartet ein Defizit von rund 53.000 Tonnen im Jahr 2025 und 87.000 Tonnen im Jahr 2026. Angesichts dieses Defizits und eines schwächeren US-Dollars strebt die UBS für das kommende Jahr einen Kupferpreis von 11.000 US-Dollar pro Tonne an.

Für Anleger, die den Kupfer-Boom mitmachen wollen, bietet sich beispielsweise der iShares Copper Miners UCITS ETF an. In den vergangenen 3 Monaten legte dieser etwa 16 Prozent zu:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



