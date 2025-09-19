    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Neuer Bahn-Chef könnte Montag feststehen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nachfolge von Bahnchef Lutz könnte Montag feststehen.
    • Schnieder präsentiert Reformpunkte zur Deutschen Bahn.
    • Gespräche über neuen Bahnchef laufen optimistisch.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Nachfolge des scheidenden Bahnchefs Richard Lutz könnte am Montag feststehen. Ein Sprecher von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte in Berlin, man sei guter Dinge, dass am Montag "nicht nur" Schnieder in der Bundespressekonferenz sitzen werde. Das hänge aber noch von vielen Dingen ab. Der Minister stellt am Montag Eckpunkte einer Reform der bundeseigenen Deutschen Bahn vor.

    Schnieder habe gesagt, dass bis Montag idealerweise auch der neue Bahnchef präsentiert werde, sagte der Sprecher. Es liefen Gespräche, man sei optimistisch. Ein Regierungssprecher sagte, Personalentscheidungen "dieser Größenordnung" würden in der Koalition getroffen.

    Schnieder hatte Mitte August mitgeteilt, dass Lutz vorzeitig gehen muss. Der 61-Jährige solle den Konzern nur noch so lange führen, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Der Vertrag von Lutz läuft eigentlich noch bis 2027. Die Bahn steckt in einer schweren Krise, viele Züge sind unpünktlich.

    Am Montag will Schnieder eine neue Strategie zur Bahn vorstellen. Erwartet wird, dass der Bund als Eigentümer den bundeseigenen Konzern künftig besser steuern will. Im Blickpunkt steht die Infrastruktur-Sparte InfraGo./hoe/DP/men





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
