    Besonders beachtet!

    Metaplanet Aktie auf Höhenflug - 19.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Metaplanet Aktie bisher um +6,91 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Metaplanet Aktie.

    Metaplanet Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.09.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Metaplanet Aktie. Mit einer Performance von +6,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Metaplanet in den letzten drei Monaten Verluste von -68,87 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Metaplanet Aktie damit um +0,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1.507,48 % gewonnen.

    Metaplanet Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,58 %
    1 Monat -33,59 %
    3 Monate -68,87 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Metaplanet Aktie, insbesondere im Kontext der bevorstehenden FTSE-Index-Aufnahme, die als potenzieller Katalysator für Kursgewinne angesehen wird. Während einige Nutzer positive technische Signale und institutionelles Interesse betonen, äußern andere Bedenken über einen bestehenden Abwärtstrend und vergleichen die schwache Performance von Metaplanet mit anderen Bitcoin-Treasury-Unternehmen, die aktuell besser abschneiden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Metaplanet eingestellt.

    Informationen zur Metaplanet Aktie

    Es gibt 691 Mio. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,46 Mrd. wert.

    Metaplanet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Metaplanet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metaplanet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Metaplanet

    +6,61 %
    +0,58 %
    -33,59 %
    -68,87 %
    +5.719,67 %
    ISIN:JP3481200008WKN:A0DNH7



