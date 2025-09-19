ANALYSE-FLASH
Goldman nimmt Rheinmetall mit 'Buy' wieder auf - Ziel 2200 Euro
- Goldman Sachs bewertet Rheinmetall mit "Buy".
- Kursziel von 2200 Euro für Rheinmetall festgelegt.
- Rüstungssektor profitiert vom Wiederbewaffnungszyklus.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Rheinmetall mit "Buy" und einem Kursziel von 2200 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Angesichts des größten Wiederbewaffnungszyklus' in Europa seit den frühen Tagen des Kalten Kriegs sehe er den Rüstungssektor positiv, schrieb Sam Burgess in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die hohen Bewertungen verlangten allerdings eine selektive Vorgehensweise. Als seinen Favoriten nennt der Experte BAE Systems. Derweil passe das Produktportfolio von Rheinmetall am besten zu den bestehenden Verteidigungsdefiziten, und die Bewertung werde den mittelfristigen Aussichten noch nicht gerecht. Bei Renk erscheine die Bewertung schon angemessen./gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 02:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 1.909 auf Tradegate (19. September 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 87,73 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.106,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von -9,09 %/+17,55 % bedeutet.
Zur Erläuterung:
Es finden heute an der Börse gleichzeitig mehrere Verfallstermine für Aktienoptionen, Aktienindexoptionen und Aktienindex-Futures statt. Dies führt zu erhöhter Volatilität (starken Kursschwankungen) und kann das Handelsvolumen erheblich steigern, da die Marktteilnehmer ihre Positionen schließen oder umgestalten müssen. Der Tag wird traditionell am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember begangen.
Also nicht wundern, wenn sich die Werte (insbesondere Rheinmetall) ohne ersichtlichen Grund merkwürdig verhalten.
Immer diese Fixierung auf den Kurs...
Ich verfüge auch aktuell über Calls mit einer Basis von 2.100€, LZ bis Juni 26. Hatte in dem Abwärtssog zwischen 1.500 und 1.600 schön aufgestockt, Ich habe nun minimal Gewinne realisiert. Für die nächsten 4-6 Monate erwarte ich nicht nur sehr gute Zahlen sondern auch extrem gute Auftragseingänge mit anderen guten News im Verein.