    So vielfältig schmeckt Fairness / Virtuelles Coffee Cupping bei der GEPA und in Peru mit Kaffee-Partnern Sol y Café und Norandino (FOTO)

    Wuppertal (ots) - So fern und doch so nah: Unter dem diesjährigen Motto der
    Fairen Woche "Fair handeln - Vielfalt erleben" haben sich die Expert*innen der
    Wuppertaler Fair Trade-Pionierin GEPA sowie der peruanischen Genossenschaften
    Sol y Café und Norandino bei einem gemeinsamen "Coffee Cupping" über Kaffee
    ausgetauscht. "So vielfältig schmeckt Fairness" war die Botschaft des Social
    Media-Events, das via Bildschirm vom GEPA-Kaffeelabor die Brücke zu den 10.500
    Kilometer entfernten Partnern in Piurá (Peru) geschlagen hat. Im Fokus stand die
    langjährige gegenseitige Beziehung im Fairen Handel, ganz konkret die
    Röstkaffees "dein pfund fairness" und der Klassiker "organico naturmilde
    fairness". Letzterer war bereits 1986 der erste fair gehandelte Bio-Kaffee in
    Deutschland. Heute gehören neun Artikel zur organico-Familie, darunter ganze
    Bohne als Espresso oder Crema, Röstkaffee, auch entkoffeiniert, in 250- oder
    handelsüblicher 500-Gramm-Haushaltspackung, und Pads. Das Sortiment wird im
    nächsten Jahr erweitert.

    Zugeschaltet: Kaffeepartner aus Peru

    Was einen grenzenlos guten Kaffee ausmacht, zeigte das interdisziplinäre
    Fachleute-Team mit seiner sensorischen Bewertung. Zugeschaltet aus Peru waren
    Kleber Cruz Garcia (als GEPA-Einkaufsmanager Kaffee zurzeit dort auf
    Dienstreise) Javier Dominguez Arbildo (Exportmanager Sol y Café) , und Rodolfo
    Cruz Garcia (als "Q-Grader" lizenzierter Sensorik-Experte bei Norandino). Im
    Wuppertaler Kaffeelabor dabei: GEPA-Sortimentsmanagerin Kaffee Hanna Schmid
    sowie GEPA-Einkaufsmanagerin Kaffee Franziska Bringe.Gemeinsam analysierte das
    deutsch-peruanische Team Aromen und Qualitäten der Kaffeemuster: Der Arabica
    "organico naturmilde fairness" enthält unter anderem Rohkaffee von Sol y Café,
    die Arabica-Robusta-Mischung "dein pfund fairness" Rohkaffee von z.B. Sol y
    Café, Norandino und ostafrikanischen Partnergenossenschaften.

    Fazit: Stimmt die Partnerschaft, stimmt auch der Kaffee

    Welchen Einfluss eine langjährige konstruktive Zusammenarbeit auf die Qualität
    des Röstkaffees hat, machten die Beteiligten an Beispielen deutlich.

    Für Javier Dominguez Arbildo (Exportmanager Sol y Café) ist die Beziehung zur
    GEPA "mehr als reiner Einkauf". Die Kooperation mit der GEPA motiviert ihn:
    "Wenn wir vereint sind, sind wir stark."

    Er betonte, wie wichtig die Schulung in Wuppertal vor ein paar Jahren für die
    Qualitätsentwicklung war: "organico' bedeutet für ihn auch bessere
    Lebensbedingungen für die Kaffeebäuer*innen, z.B. durch höhere Einnahmen und
    Gesundheitsvorsorge.

    Q-Grader (lizenzierter Sensorik-Experte) Rodolfo Cruz Garcia (Norandino) hob
