So vielfältig schmeckt Fairness / Virtuelles Coffee Cupping bei der GEPA und in Peru mit Kaffee-Partnern Sol y Café und Norandino (FOTO)

Wuppertal (ots) - So fern und doch so nah: Unter dem diesjährigen Motto der

Fairen Woche "Fair handeln - Vielfalt erleben" haben sich die Expert*innen der

Wuppertaler Fair Trade-Pionierin GEPA sowie der peruanischen Genossenschaften

Sol y Café und Norandino bei einem gemeinsamen "Coffee Cupping" über Kaffee

ausgetauscht. "So vielfältig schmeckt Fairness" war die Botschaft des Social

Media-Events, das via Bildschirm vom GEPA-Kaffeelabor die Brücke zu den 10.500

Kilometer entfernten Partnern in Piurá (Peru) geschlagen hat. Im Fokus stand die

langjährige gegenseitige Beziehung im Fairen Handel, ganz konkret die

Röstkaffees "dein pfund fairness" und der Klassiker "organico naturmilde

fairness". Letzterer war bereits 1986 der erste fair gehandelte Bio-Kaffee in

Deutschland. Heute gehören neun Artikel zur organico-Familie, darunter ganze

Bohne als Espresso oder Crema, Röstkaffee, auch entkoffeiniert, in 250- oder

handelsüblicher 500-Gramm-Haushaltspackung, und Pads. Das Sortiment wird im

nächsten Jahr erweitert.



Zugeschaltet: Kaffeepartner aus Peru







Fachleute-Team mit seiner sensorischen Bewertung. Zugeschaltet aus Peru waren

Kleber Cruz Garcia (als GEPA-Einkaufsmanager Kaffee zurzeit dort auf

Dienstreise) Javier Dominguez Arbildo (Exportmanager Sol y Café) , und Rodolfo

Cruz Garcia (als "Q-Grader" lizenzierter Sensorik-Experte bei Norandino). Im

Wuppertaler Kaffeelabor dabei: GEPA-Sortimentsmanagerin Kaffee Hanna Schmid

sowie GEPA-Einkaufsmanagerin Kaffee Franziska Bringe.Gemeinsam analysierte das

deutsch-peruanische Team Aromen und Qualitäten der Kaffeemuster: Der Arabica

"organico naturmilde fairness" enthält unter anderem Rohkaffee von Sol y Café,

die Arabica-Robusta-Mischung "dein pfund fairness" Rohkaffee von z.B. Sol y

Café, Norandino und ostafrikanischen Partnergenossenschaften.



Fazit: Stimmt die Partnerschaft, stimmt auch der Kaffee



Welchen Einfluss eine langjährige konstruktive Zusammenarbeit auf die Qualität

des Röstkaffees hat, machten die Beteiligten an Beispielen deutlich.



Für Javier Dominguez Arbildo (Exportmanager Sol y Café) ist die Beziehung zur

GEPA "mehr als reiner Einkauf". Die Kooperation mit der GEPA motiviert ihn:

"Wenn wir vereint sind, sind wir stark."



Er betonte, wie wichtig die Schulung in Wuppertal vor ein paar Jahren für die

Qualitätsentwicklung war: "organico' bedeutet für ihn auch bessere

Lebensbedingungen für die Kaffeebäuer*innen, z.B. durch höhere Einnahmen und

Gesundheitsvorsorge.



Q-Grader (lizenzierter Sensorik-Experte) Rodolfo Cruz Garcia (Norandino) hob





