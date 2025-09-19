GEPA-Bio-Röstkaffee
So vielfältig schmeckt Fairness / Virtuelles Coffee Cupping bei der GEPA und in Peru mit Kaffee-Partnern Sol y Café und Norandino (FOTO)
Wuppertal (ots) - So fern und doch so nah: Unter dem diesjährigen Motto der
Fairen Woche "Fair handeln - Vielfalt erleben" haben sich die Expert*innen der
Wuppertaler Fair Trade-Pionierin GEPA sowie der peruanischen Genossenschaften
Sol y Café und Norandino bei einem gemeinsamen "Coffee Cupping" über Kaffee
ausgetauscht. "So vielfältig schmeckt Fairness" war die Botschaft des Social
Media-Events, das via Bildschirm vom GEPA-Kaffeelabor die Brücke zu den 10.500
Kilometer entfernten Partnern in Piurá (Peru) geschlagen hat. Im Fokus stand die
langjährige gegenseitige Beziehung im Fairen Handel, ganz konkret die
Röstkaffees "dein pfund fairness" und der Klassiker "organico naturmilde
fairness". Letzterer war bereits 1986 der erste fair gehandelte Bio-Kaffee in
Deutschland. Heute gehören neun Artikel zur organico-Familie, darunter ganze
Bohne als Espresso oder Crema, Röstkaffee, auch entkoffeiniert, in 250- oder
handelsüblicher 500-Gramm-Haushaltspackung, und Pads. Das Sortiment wird im
nächsten Jahr erweitert.
Zugeschaltet: Kaffeepartner aus Peru
Was einen grenzenlos guten Kaffee ausmacht, zeigte das interdisziplinäre
Fachleute-Team mit seiner sensorischen Bewertung. Zugeschaltet aus Peru waren
Kleber Cruz Garcia (als GEPA-Einkaufsmanager Kaffee zurzeit dort auf
Dienstreise) Javier Dominguez Arbildo (Exportmanager Sol y Café) , und Rodolfo
Cruz Garcia (als "Q-Grader" lizenzierter Sensorik-Experte bei Norandino). Im
Wuppertaler Kaffeelabor dabei: GEPA-Sortimentsmanagerin Kaffee Hanna Schmid
sowie GEPA-Einkaufsmanagerin Kaffee Franziska Bringe.Gemeinsam analysierte das
deutsch-peruanische Team Aromen und Qualitäten der Kaffeemuster: Der Arabica
"organico naturmilde fairness" enthält unter anderem Rohkaffee von Sol y Café,
die Arabica-Robusta-Mischung "dein pfund fairness" Rohkaffee von z.B. Sol y
Café, Norandino und ostafrikanischen Partnergenossenschaften.
Fazit: Stimmt die Partnerschaft, stimmt auch der Kaffee
Welchen Einfluss eine langjährige konstruktive Zusammenarbeit auf die Qualität
des Röstkaffees hat, machten die Beteiligten an Beispielen deutlich.
Für Javier Dominguez Arbildo (Exportmanager Sol y Café) ist die Beziehung zur
GEPA "mehr als reiner Einkauf". Die Kooperation mit der GEPA motiviert ihn:
"Wenn wir vereint sind, sind wir stark."
Er betonte, wie wichtig die Schulung in Wuppertal vor ein paar Jahren für die
Qualitätsentwicklung war: "organico' bedeutet für ihn auch bessere
Lebensbedingungen für die Kaffeebäuer*innen, z.B. durch höhere Einnahmen und
Gesundheitsvorsorge.
Q-Grader (lizenzierter Sensorik-Experte) Rodolfo Cruz Garcia (Norandino) hob
