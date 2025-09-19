Dax rutscht am Mittag ins Minus - Blicke auf Trump-Xi-Telefonat

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag in den roten Bereich gewandert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.615 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Am unteren Ende der Kursliste rangierten Zalando, Infineon und die Deutsche Börse. Zu den wenigen Gewinnern zählten dagegen die Aktien von Airbus, der Commerzbank und von Continental.





