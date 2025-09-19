Creative Destruction - "How to 'Schumpeter' the ESBS Industry"

Villach/Graz (ots) - EBSCON 2025 erstmals im Rahmen der EBSCON WEEK



Die EBSCON 5.0 steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der "Creative Destruction".

Als Premiere findet die am 8. Oktober 2025 im Messe Congress Graz stattfindende

Leitmesse der europäischen Halbleiter- und Elektronik-Industrie heuer im Rahmen

der EBSCON WEEK 2025 statt, die Graz vom 06. bis 10. Oktober zum Hot Spot der

europäischen Halbleiter-Community macht.



Robert Gfrerer, Geschäftsführer des SILICON ALPS Clusters: "Wir werden die

Bedeutung von lokalen Innovationen wie z.B. dem FFG Flagship Projekt 'Shared

Charging' und europäischen Innovationen und Kooperationen im Bereich der Chips

Competence Center, vereint im Projekt aCCCess, aufzeigen. Das Konzept der

'kreativen Zerstörung' bietet Chancen für die gesamte Branche - von den

Start-ups bis hin zu den Industrieunternehmen. Wir sind zuversichtlich, dass die

österreichische Halbleiterindustrie von neuen und gestärkten Kooperationen und

Innovationen profitieren wird. "





Internationale Top-Speaker:innen und Expert:innen aus Industrie, Think Tanks und

Startups werden auf der EBSCON 5.0 anhand eines altbewährten Konzepts - der "

kreativen Zerstörung " nach Joseph Schumpeter - nach künftigen Entwicklungen und

Technologien Ausschau halten. So wird Henriette Hochstein-Frädrich in ihrer Key

Note "The Magic of First Principles & Question Marks: Rethinking the Future

Through Radical Curiosity" einen ganzheitlichen Blick auf die derzeitigen

Veränderungen werfen.



Mit " How to 'Schumpeter' the ESBS (Electronic and Software Based Systems)

Industry " werden Maria Huffman , Director at Swedish Chips Competence Center,

SCCC und Bruno Paing, VP Europe at CEA-Leti und stellvertretend für die FAMES

Pilot Line, zeigen, wie die europäischen Competence Center und die Pilotlinien

dazu beitragen, im Rahmen des European Chips Act europäische Souveränität zu

erreichen.



Neuer erweiterter Gesamtrahmen: Die EBSCON WEEK 2025



Die diesjährige EBSCON ist eingebettet in eine Serie von Veranstaltungen des

SILICON ALPS Clusters: Am 6. und 7. Oktober (Mo/Di) gibt es in Graz die "

Hack2BRIDGE_Austria ", einen Hackathon am Unicorn, dem Gründerzentrum der Uni

Graz (mit Preisverleihung im Rahmen der EBSCON am nächsten Tag), am Mittwoch 8.

Oktober geht die EBSCON 5.0 über die Bühne mit Vertreter:innen des europäischen

Projektes aCCCess, parallel gibt es am 9. und 10. Oktober die " Incoming

Delegation Days " in der Steiermark mit Delegationen aus Schweden und den

Niederlanden. Abschluss des ersten Incoming Delegation Days ist ein

Netzwerkdinner in Villach, ehe am abschließenden Tag für die Delegationen

Firmenbesuche in Kärnten auf dem Programm stehen. Am 09. Oktober findet in Graz

auch die Herbsttagung von ESBS-Austria statt.



Die EBSCON 5.0 findet am 8. Oktober 2025 im Messecongress Graz , Messeplatz 1,

statt. Programmstart ist 10 Uhr, Registrierung ab 9 Uhr.



Zum Programm: https://ebscon.eu/ || https://www.silicon-alps.at/



