    Creative Destruction - "How to 'Schumpeter' the ESBS Industry"

    Villach/Graz (ots) - EBSCON 2025 erstmals im Rahmen der EBSCON WEEK

    Die EBSCON 5.0 steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der "Creative Destruction".
    Als Premiere findet die am 8. Oktober 2025 im Messe Congress Graz stattfindende
    Leitmesse der europäischen Halbleiter- und Elektronik-Industrie heuer im Rahmen
    der EBSCON WEEK 2025 statt, die Graz vom 06. bis 10. Oktober zum Hot Spot der
    europäischen Halbleiter-Community macht.

    Robert Gfrerer, Geschäftsführer des SILICON ALPS Clusters: "Wir werden die
    Bedeutung von lokalen Innovationen wie z.B. dem FFG Flagship Projekt 'Shared
    Charging' und europäischen Innovationen und Kooperationen im Bereich der Chips
    Competence Center, vereint im Projekt aCCCess, aufzeigen. Das Konzept der
    'kreativen Zerstörung' bietet Chancen für die gesamte Branche - von den
    Start-ups bis hin zu den Industrieunternehmen. Wir sind zuversichtlich, dass die
    österreichische Halbleiterindustrie von neuen und gestärkten Kooperationen und
    Innovationen profitieren wird. "

    Internationale Top-Speaker:innen und Expert:innen aus Industrie, Think Tanks und
    Startups werden auf der EBSCON 5.0 anhand eines altbewährten Konzepts - der "
    kreativen Zerstörung " nach Joseph Schumpeter - nach künftigen Entwicklungen und
    Technologien Ausschau halten. So wird Henriette Hochstein-Frädrich in ihrer Key
    Note "The Magic of First Principles & Question Marks: Rethinking the Future
    Through Radical Curiosity" einen ganzheitlichen Blick auf die derzeitigen
    Veränderungen werfen.

    Mit " How to 'Schumpeter' the ESBS (Electronic and Software Based Systems)
    Industry " werden Maria Huffman , Director at Swedish Chips Competence Center,
    SCCC und Bruno Paing, VP Europe at CEA-Leti und stellvertretend für die FAMES
    Pilot Line, zeigen, wie die europäischen Competence Center und die Pilotlinien
    dazu beitragen, im Rahmen des European Chips Act europäische Souveränität zu
    erreichen.

    Neuer erweiterter Gesamtrahmen: Die EBSCON WEEK 2025

    Die diesjährige EBSCON ist eingebettet in eine Serie von Veranstaltungen des
    SILICON ALPS Clusters: Am 6. und 7. Oktober (Mo/Di) gibt es in Graz die "
    Hack2BRIDGE_Austria ", einen Hackathon am Unicorn, dem Gründerzentrum der Uni
    Graz (mit Preisverleihung im Rahmen der EBSCON am nächsten Tag), am Mittwoch 8.
    Oktober geht die EBSCON 5.0 über die Bühne mit Vertreter:innen des europäischen
    Projektes aCCCess, parallel gibt es am 9. und 10. Oktober die " Incoming
    Delegation Days " in der Steiermark mit Delegationen aus Schweden und den
    Niederlanden. Abschluss des ersten Incoming Delegation Days ist ein
    Netzwerkdinner in Villach, ehe am abschließenden Tag für die Delegationen
    Firmenbesuche in Kärnten auf dem Programm stehen. Am 09. Oktober findet in Graz
    auch die Herbsttagung von ESBS-Austria statt.

    Die EBSCON 5.0 findet am 8. Oktober 2025 im Messecongress Graz , Messeplatz 1,
    statt. Programmstart ist 10 Uhr, Registrierung ab 9 Uhr.

    Zum Programm: https://ebscon.eu/ || https://www.silicon-alps.at/

    Pressekontakt:

    Franz Zuckriegl: +43 699 100 33 816 / mailto:fz@franzzuckriegl.com

    Tamara Schmölzer: +43 664 88 22 62 53 / tamara.schmoelzer@silicon-
    http://alps.at

    Andrea Pavlovec-Meixner: +664 264 20 35 / mailto:pavlovec@comcom.co.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118136/6121017
    OTS: fz Strategie & Kommunikation e.U.




