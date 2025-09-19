    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Hier drohen Wertverluste

    Von welchen Regionen Immobilieninvestoren jetzt die Finger lassen sollten (FOTO)

    Hamburg (ots) - Steigende Zinsen, sinkende Nachfrage, schrumpfende Bevölkerung -
    in manchen Regionen Deutschlands ist der Immobilienboom längst Geschichte.
    Während Metropolen weiter hohe Preise erzielen, warnen Experten vor riskanten
    Investments in ländlichen Gebieten mit schlechter Infrastruktur, negativen
    demografischen Trends oder hoher Leerstandsquote.

    "Wer jetzt kauft, sollte nicht nur auf den Preis pro Quadratmeter schauen,
    sondern auf die Zukunftsfähigkeit des Standorts - sonst wird aus dem
    vermeintlichen Betongold schnell eine finanzielle Belastung", sagt Stephan
    Hilmar Gerlach. Dieser Beitrag zeigt, wie sich Risikoregionen erkennen lassen
    und worauf clevere Anleger 2025 achten sollten.

    Ein Markt am Kipppunkt

    Der deutsche Immobilienmarkt befindet sich in einer Phase der Neuordnung.
    Während Metropolen und stabile B-Städte weiterhin hohe Preise erzielen, geraten
    viele periphere Räume unter Druck. Das dauerhaft erhöhte Zinsniveau verteuert
    Anschlussfinanzierungen und zwingt Investoren, ihre Kalkulationen enger zu
    fassen. Gleichzeitig polarisiert die Nachfrage: Zuzugsstarke Zentren bleiben
    gefragt, ländliche Regionen ohne wirtschaftliche und demografische Anker
    verlieren an Attraktivität.

    Hinzu kommt der wachsende Sanierungsdruck. In schwachen Lagen sind Investitionen
    in Energieeffizienz und Instandhaltung kaum über Mieten refinanzierbar. So
    werden Immobilien, die vermeintlich günstig erscheinen, schnell zu einer
    finanziellen Last. Zudem fehlen in vielen Mikrolagen Käufer, sodass der
    Transaktionsmarkt spürbar ausdünnt und das Risiko beim späteren Verkauf steigt.
    "Günstig ist nicht gleich günstig - oft sind niedrige Preise eine Entschädigung
    für reales Standortrisiko", warnt Stephan Hilmar Gerlach.

    Wo Vorsicht geboten ist

    Besonders riskant sind Regionen mit anhaltender Abwanderung und alternder
    Bevölkerung. Auch Standorte, die stark von einem einzelnen Großarbeitgeber oder
    einer Branche abhängig sind, zeigen Schwächen, sobald sich die wirtschaftlichen
    Rahmenbedingungen verändern. Verschärft wird die Lage dort, wo die Anbindung
    schlecht ist: lange Pendelzeiten, seltene Bahnverbindungen oder ein mangelhafter
    ÖPNV schwächen die Nachfrage zusätzlich.

    Hohe Leerstandsquoten, stagnierende Mieten und langwierige Wiedervermietungen
    sind weitere Indikatoren für strukturelle Probleme. Gleichzeitig leiden viele
    Kommunen unter finanziellen Engpässen, was Investitionen in Infrastruktur
    verhindert und höhere Hebesätze wahrscheinlich macht. Ein niedriger Kaufpreis
    schützt in solchen Regionen nicht vor Wertverlust - im Gegenteil: Er
