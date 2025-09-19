Hier drohen Wertverluste
Von welchen Regionen Immobilieninvestoren jetzt die Finger lassen sollten (FOTO)
Hamburg (ots) - Steigende Zinsen, sinkende Nachfrage, schrumpfende Bevölkerung -
in manchen Regionen Deutschlands ist der Immobilienboom längst Geschichte.
Während Metropolen weiter hohe Preise erzielen, warnen Experten vor riskanten
Investments in ländlichen Gebieten mit schlechter Infrastruktur, negativen
demografischen Trends oder hoher Leerstandsquote.
"Wer jetzt kauft, sollte nicht nur auf den Preis pro Quadratmeter schauen,
sondern auf die Zukunftsfähigkeit des Standorts - sonst wird aus dem
vermeintlichen Betongold schnell eine finanzielle Belastung", sagt Stephan
Hilmar Gerlach. Dieser Beitrag zeigt, wie sich Risikoregionen erkennen lassen
und worauf clevere Anleger 2025 achten sollten.
Ein Markt am Kipppunkt
Der deutsche Immobilienmarkt befindet sich in einer Phase der Neuordnung.
Während Metropolen und stabile B-Städte weiterhin hohe Preise erzielen, geraten
viele periphere Räume unter Druck. Das dauerhaft erhöhte Zinsniveau verteuert
Anschlussfinanzierungen und zwingt Investoren, ihre Kalkulationen enger zu
fassen. Gleichzeitig polarisiert die Nachfrage: Zuzugsstarke Zentren bleiben
gefragt, ländliche Regionen ohne wirtschaftliche und demografische Anker
verlieren an Attraktivität.
Hinzu kommt der wachsende Sanierungsdruck. In schwachen Lagen sind Investitionen
in Energieeffizienz und Instandhaltung kaum über Mieten refinanzierbar. So
werden Immobilien, die vermeintlich günstig erscheinen, schnell zu einer
finanziellen Last. Zudem fehlen in vielen Mikrolagen Käufer, sodass der
Transaktionsmarkt spürbar ausdünnt und das Risiko beim späteren Verkauf steigt.
"Günstig ist nicht gleich günstig - oft sind niedrige Preise eine Entschädigung
für reales Standortrisiko", warnt Stephan Hilmar Gerlach.
Wo Vorsicht geboten ist
Besonders riskant sind Regionen mit anhaltender Abwanderung und alternder
Bevölkerung. Auch Standorte, die stark von einem einzelnen Großarbeitgeber oder
einer Branche abhängig sind, zeigen Schwächen, sobald sich die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen verändern. Verschärft wird die Lage dort, wo die Anbindung
schlecht ist: lange Pendelzeiten, seltene Bahnverbindungen oder ein mangelhafter
ÖPNV schwächen die Nachfrage zusätzlich.
Hohe Leerstandsquoten, stagnierende Mieten und langwierige Wiedervermietungen
sind weitere Indikatoren für strukturelle Probleme. Gleichzeitig leiden viele
Kommunen unter finanziellen Engpässen, was Investitionen in Infrastruktur
verhindert und höhere Hebesätze wahrscheinlich macht. Ein niedriger Kaufpreis
schützt in solchen Regionen nicht vor Wertverlust - im Gegenteil: Er
