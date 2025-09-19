JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Vor dem Kapitalmarkt Ende September - dem ersten auf Konzernebene seit dem Jahr 2019 - stünden Fragezeichen hinter einer Trendwende bei der Profitabilität, schrieb Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 22:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 7,448EUR auf Tradegate (19. September 2025, 12:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

