JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 255 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Samik Chatterjee verwies in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung darauf, dass er wegen einer höheren Nachfrage nach dem iPhone 17 seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (EPS) angehoben habe./rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 05:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 203,5EUR auf Tradegate (19. September 2025, 12:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 255

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

