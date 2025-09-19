JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 255 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Samik Chatterjee verwies in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung darauf, dass er wegen einer höheren Nachfrage nach dem iPhone 17 seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (EPS) angehoben habe./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 05:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 203,5EUR auf Tradegate (19. September 2025, 12:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 255
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
