Kündigung ist kein Ende - sondern Ihr Startsignal (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Wenn langjährige Mitarbeitende plötzlich "ausgesourct"

oder in die Frührente gedrängt werden, stellt sich für viele von ihnen die

Frage: War's das jetzt, oder kommt da noch was? Gerade Menschen über 50 stehen

oft vor verschlossenen Türen am Arbeitsmarkt. Doch ausgerechnet die

Selbstständigkeit kann dann zum Rettungsanker werden - wenn sie gut geplant ist.



"Die größte Hürde ist nicht das Alter, sondern der eigene Zweifel", sagt Dr.

Hans-Peter Luippold. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Betroffene ihre

Expertise in ein tragfähiges Geschäftsmodell verwandeln und warum gerade

Berufserfahrung der entscheidende Erfolgsfaktor sein kann.









Manchmal kündigt sich der Bruch leise an, manchmal kommt er über Nacht. Doch wer

viele Jahre im Beruf steht, kennt diese Situationen: Projekte verschwinden,

Budgets werden gestrichen, neue Vorgesetzte setzen eigene Prioritäten. Aus einer

vermeintlich sicheren Position wird plötzlich ein unsicherer Platz.



Die Gründe dafür sind vielfältig. Häufig sorgen neue Chefs, die auf ihr eigenes

Team setzen, zu Umstrukturierungen, in deren Folge ganze Abteilungen überflüssig

werden. Mitarbeitende geraten in die Unsichtbarkeit, werden bei Beförderungen

übergangen oder bei wichtigen Projekten nicht mehr berücksichtigt. Politische

Spielchen, kulturelle Brüche oder fehlende Mentoren können Karrieren zusätzlich

ausbremsen. Hinzu kommen Überlastung, mangelnde Wertschätzung, technologische

Veränderungen, sinkende Boni, Altersgrenzen bei Bewerbungen, ein eingeschlafenes

Netzwerk oder eine zu enge Spezialisierung. Auch Branchenumbrüche oder

plötzliche Freistellungen sind mögliche Auslöser.



Unabhängig vom konkreten Grund stellt sich für viele die gleiche Frage: War's

das jetzt?



Neustart durch Selbstständigkeit



Ein Karriereende muss jedoch nicht das letzte Kapitel sein - es kann auch der

Beginn einer neuen Phase sein. Die Selbstständigkeit bietet eine echte Chance,

wenn sie sorgfältig vorbereitet wird. Entscheidend ist eine klare Reihenfolge:



Am Anfang steht die Bestandsaufnahme der eigenen Stärken. Welche Fähigkeiten

haben sich im Laufe der Jahre besonders entwickelt? Welche Aufgaben gelingen

zuverlässig und heben eine Person von anderen ab? Die Antworten auf diese Fragen

schaffen ein klares Bild davon, worauf sich eine neue berufliche Ausrichtung

stützen kann.



Darauf folgt die Definition konkreter Karriereziele. Allgemeine Aussagen wie

"irgendwas im bisherigen Bereich" sind wenig hilfreich. Vielmehr braucht es ein

präzises Bild: In welcher Rolle, mit welchem Beitrag und unter welchen

Bedingungen soll die nächste berufliche Etappe aussehen? Dieses Zielbild wirkt Seite 1 von 2 Seite 2 ►





