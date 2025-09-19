    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Kündigung ist kein Ende - sondern Ihr Startsignal (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Wenn langjährige Mitarbeitende plötzlich "ausgesourct"
    oder in die Frührente gedrängt werden, stellt sich für viele von ihnen die
    Frage: War's das jetzt, oder kommt da noch was? Gerade Menschen über 50 stehen
    oft vor verschlossenen Türen am Arbeitsmarkt. Doch ausgerechnet die
    Selbstständigkeit kann dann zum Rettungsanker werden - wenn sie gut geplant ist.

    "Die größte Hürde ist nicht das Alter, sondern der eigene Zweifel", sagt Dr.
    Hans-Peter Luippold. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Betroffene ihre
    Expertise in ein tragfähiges Geschäftsmodell verwandeln und warum gerade
    Berufserfahrung der entscheidende Erfolgsfaktor sein kann.

    Wenn das Unternehmen einen nicht mehr braucht

    Manchmal kündigt sich der Bruch leise an, manchmal kommt er über Nacht. Doch wer
    viele Jahre im Beruf steht, kennt diese Situationen: Projekte verschwinden,
    Budgets werden gestrichen, neue Vorgesetzte setzen eigene Prioritäten. Aus einer
    vermeintlich sicheren Position wird plötzlich ein unsicherer Platz.

    Die Gründe dafür sind vielfältig. Häufig sorgen neue Chefs, die auf ihr eigenes
    Team setzen, zu Umstrukturierungen, in deren Folge ganze Abteilungen überflüssig
    werden. Mitarbeitende geraten in die Unsichtbarkeit, werden bei Beförderungen
    übergangen oder bei wichtigen Projekten nicht mehr berücksichtigt. Politische
    Spielchen, kulturelle Brüche oder fehlende Mentoren können Karrieren zusätzlich
    ausbremsen. Hinzu kommen Überlastung, mangelnde Wertschätzung, technologische
    Veränderungen, sinkende Boni, Altersgrenzen bei Bewerbungen, ein eingeschlafenes
    Netzwerk oder eine zu enge Spezialisierung. Auch Branchenumbrüche oder
    plötzliche Freistellungen sind mögliche Auslöser.

    Unabhängig vom konkreten Grund stellt sich für viele die gleiche Frage: War's
    das jetzt?

    Neustart durch Selbstständigkeit

    Ein Karriereende muss jedoch nicht das letzte Kapitel sein - es kann auch der
    Beginn einer neuen Phase sein. Die Selbstständigkeit bietet eine echte Chance,
    wenn sie sorgfältig vorbereitet wird. Entscheidend ist eine klare Reihenfolge:

    Am Anfang steht die Bestandsaufnahme der eigenen Stärken. Welche Fähigkeiten
    haben sich im Laufe der Jahre besonders entwickelt? Welche Aufgaben gelingen
    zuverlässig und heben eine Person von anderen ab? Die Antworten auf diese Fragen
    schaffen ein klares Bild davon, worauf sich eine neue berufliche Ausrichtung
    stützen kann.

    Darauf folgt die Definition konkreter Karriereziele. Allgemeine Aussagen wie
    "irgendwas im bisherigen Bereich" sind wenig hilfreich. Vielmehr braucht es ein
    präzises Bild: In welcher Rolle, mit welchem Beitrag und unter welchen
    Bedingungen soll die nächste berufliche Etappe aussehen? Dieses Zielbild wirkt
