    UBS stuft Befesa auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Recycling-Spezialist sei in seinem Bereich global führend, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht viele Möglichkeiten, um zu wachsen - entweder aus eigener Kraft oder durch Zukäufe. Mit der Aktie könnten Anleger strategisch auf Wachstum in den USA und Europa setzen. Er verwies dabei explizit auf das Geschäft mit Kunden, die Elektrolichtbogenöfen verwenden, um Stahlschrott zur Stahlerzeugung zu verwerten./rob/tih/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 18:18 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 18:18 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 27,84EUR auf Tradegate (19. September 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Olivier Calvet
    Analysiertes Unternehmen: Befesa
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 44
    Kursziel alt: 44
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


