UBS stuft Befesa auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Recycling-Spezialist sei in seinem Bereich global führend, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht viele Möglichkeiten, um zu wachsen - entweder aus eigener Kraft oder durch Zukäufe. Mit der Aktie könnten Anleger strategisch auf Wachstum in den USA und Europa setzen. Er verwies dabei explizit auf das Geschäft mit Kunden, die Elektrolichtbogenöfen verwenden, um Stahlschrott zur Stahlerzeugung zu verwerten./rob/tih/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 18:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 18:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 27,84EUR auf Tradegate (19. September 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: Befesa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
