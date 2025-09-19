UBS stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Continental nach der Trennung von Aumovio auf 80 Euro festgelegt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Abspaltung der Autozuliefersparte hatte das Kursziel 100 Euro betragen. David Lesne blieb in einer am Freitag vorliegenden Studie bei seiner Kaufempfehlung für den künftig stärker auf Reifen fokussierten Konzern. Er verwies auf den noch anstehenden Verkauf von Contitech als größeren Kurstreiber, der nicht eingepreist sei./rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 57,10EUR auf Tradegate (19. September 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Lesne

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



