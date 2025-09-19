UBS stuft Aumovio auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Aumovio mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. David Lesne geht in einer am Freitag vorliegenden Studie optimistisch an den Autozulieferer heran, der von Continental abgespaltet wurde. Er erwähnte dabei vor allem das Potenzial zur Selbstoptimierung, attraktive Cashflow-Aussichten und einen deutlichen Bewertungsabschlag zur Konkurrenz./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:32 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 40,16EUR auf Lang & Schwarz (19. September 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.