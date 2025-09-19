    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUMOVIO AktievorwärtsNachrichten zu AUMOVIO
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft Aumovio auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Aumovio mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. David Lesne geht in einer am Freitag vorliegenden Studie optimistisch an den Autozulieferer heran, der von Continental abgespaltet wurde. Er erwähnte dabei vor allem das Potenzial zur Selbstoptimierung, attraktive Cashflow-Aussichten und einen deutlichen Bewertungsabschlag zur Konkurrenz./tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:32 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:32 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 40,16EUR auf Lang & Schwarz (19. September 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: David Lesne
    Analysiertes Unternehmen: Aumovio
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 44
    Kursziel alt: 44
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft Aumovio auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat Aumovio mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. David Lesne geht in einer am Freitag vorliegenden Studie optimistisch an den Autozulieferer heran, der von Continental abgespaltet wurde. …