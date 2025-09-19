Schweden steigt in den SailGP für die Saison 2026 ein

Unter der erfahrenen Führung von CEO Iain Percy - einem olympischen Goldmedaillengewinner, der zuvor als Teammanager von Artemis Racing während deren America's Cup-Kampagnen tätig war - ist das Team gut aufgestellt, um auf vergangenen Erfolgen aufzubauen und in der sechsten Rekordsaison von SailGP einen starken Eindruck zu hinterlassen.

GENF, 19. September 2025 /PRNewswire/ -- Das international anerkannte schwedische Segelteam Artemis Racing hat heute vor dem SailGP-Debüt in Genf stolz seine Rückkehr bestätigt und tritt in der Rolex SailGP Championship-Saison 2026 als Artemis SailGP Team an.

Unterstützt von Torbjörn Törnqvist, wird das Artemis SailGP Team das reiche schwedische Segelerbe und den Wettbewerbsgeist in den SailGP einbringen - die globale Meisterschaft mit hohem Adrenalinspiegel, modernster Technologie und den besten Athleten des Sports.

Zu dieser Weltklasse-Besetzung gehört Nathan Outteridge - bestätigt als Fahrer für das Team. Der olympische Goldmedaillengewinner hat das Japan SailGP Team in den Saisons 1 und 2 zum Erfolg geführt und war auch in anderen etablierten Crews tätig (auf dem Wasser und an Land).

Zu seiner Rückkehr in die Weltmeisterschaft sagte Outteridge: "Die Wiedervereinigung mit Iain, Torbjörn und dem Artemis-Team für dieses neue Kapitel der SailGP ist unglaublich aufregend. Wir haben in der Vergangenheit gemeinsam große Momente erlebt, und wenn wir diese Erfahrung, das Vertrauen und die Energie in diese Arena einbringen, haben wir ein starkes Fundament".

Seit seiner Gründung im Jahr 2007 ist Artemis Racing zu einem Synonym für Innovation und Spitzenleistungen im Wettbewerb geworden. Geleitet wird dieses neue Kapitel von Artemis SailGP Team CEO Iain Percy, der eine Fülle von Erfahrungen und Leidenschaft in das Team einbringt. Ich bin stolz darauf, das Artemis SailGP Team zu leiten, da wir mit einem klaren Fokus auf die globale Bühne zurückkehren - mit modernster Technologie, einer Weltklasse-Besetzung und den hart erkämpften Lehren aus dem America's Cup", sagte er.

"SailGP definiert den Sport mit unübertroffener Geschwindigkeit, Innovation und Fanbindung neu. Die Teilnahme Schwedens an dieser Elite-Meisterschaft ist ein Meilenstein, auf den wir stolz sind, und wir sind entschlossen, uns auf höchstem Niveau zu messen und die Grenzen sowohl auf dem Wasser als auch außerhalb des Wassers zu verschieben".

SailGP-CEO Russell Coutts sagte: "Wir freuen uns sehr, das Artemis SailGP Team bei der Rolex SailGP Championship begrüßen zu dürfen. Mit ihrem Talent, ihrer Erfahrung und ihrer Professionalität werden sie die Wettbewerbsfähigkeit der Liga zweifellos steigern und vom ersten Rennen der Saison 2026 an ein echter Konkurrent sein."

SailGP kehrt dieses Wochenende auf den Genfer See zurück. Der Rolex Switzerland Sail Grand Prix findet an zwei Tagen statt, am Samstag, 20. und 21. September 2025, und beginnt um 15.30 Uhr MESZ. Weitere Informationen finden Sie unter SailGP.com/Watch .

