Berenberg hebt Stellantis auf 'Buy' - Ziel hoch auf 9,50 Euro
- Berenberg stuft Stellantis von "Hold" auf "Buy" hoch.
- Kursziel angehoben von 9,00 auf 9,50 Euro.
- US-Zölle und Marktabschwächung belasten Margen.
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Stellantis von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9,00 auf 9,50 Euro angehoben. Die US-Zölle auf Autoimporte aus der EU, deren Verringerung auf 15 Prozent wahrscheinlich erst im Laufe des Schlussquartals in Kraft trete, belasteten weiterhin die Margen der europäischen Hersteller, schrieb Romain Gourvil in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem könnte kurzfristig Druck von einer weiteren Marktabschwächung in China kommen. Für Unterstützung sorgten indes die gute Absatzdynamik und viele neue Modelle, wobei hier Renault, Volkswagen und BMW vorn lägen. Bei Audi und Mercedes-Benz zeichne sich für 2026 eine starke Produktdynamik ab. Bei Stellantis könnte es bis zu einer Ergebniserholung zwar noch dauern, und weitere Kosten für strategische Veränderungen seien möglich. Doch bei den US-Lagerbeständen sei Besserung in Sicht, und auch neue Modelle versprächen Besserung./gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 8,65 auf Tradegate (19. September 2025, 13:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um +5,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 25,10 Mrd..
Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,5714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -19,04 %/+4,09 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 9,50 Euro
