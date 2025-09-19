    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDFV Deutsche Familienversicherung AktievorwärtsNachrichten zu DFV Deutsche Familienversicherung
    Überarbeitete Fachempfehlung zur Fahrzeugbeschaffung / Hinweise von Haushaltsplanung und Bedarfsermittlung bis hin zur Auftragsabwicklung

    Berlin (ots) - Die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs ist für viele Feuerwehren
    etwas Besonderes - nicht zuletzt aufgrund der umfangreichen Bedingungen, die an
    den korrekten Ablauf und geknüpft sind. Um den für die Beschaffung zuständigen
    Personen hierbei Hilfestellung zu bieten, wurde nun die Fachempfehlung "Die
    Ausschreibung und Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen" fortgeschrieben.
    "Fahrzeugbeschaffungen haben für die Kommunen und ihre Feuerwehren eine immense
    Bedeutung, da es um erhebliche Finanzmittel geht und die Rechtssicherheit der
    Vergabeverfahren immer höhere Anforderungen an die Ausschreibungen stellt",
    betont Lars Oschmann, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), das
    besondere Interesse an der Aktualisierung.

    "Nach acht Jahren erfolgte eine Überarbeitung der Fachempfehlung auf den
    aktuellen Stand der Rechtsnormen. Sie enthält Hinweise für die gesamte
    Beschaffung über Haushaltsplanung, Bedarfsermittlung,
    Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sowie eine rechtssichere und strukturierte
    Auftragsabwicklung", erläutert Jörg Fiebach, stellvertretender
    Fachausschussvorsitzender und Mitautor. Die Fortschreibung erfolgte durch
    Nikolai Bodirsky-Pfeiffer, Jörg Fiebach, Günther Pinkenburg, Susann Horn, Stefan
    Schönberg und Richard Schrank in enger Abstimmung mit dem Fachausschuss Technik
    der deutschen Feuerwehren. Der Fachausschuss ist ein gemeinsames Gremium der
    Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren in der
    Bundesrepublik Deutschland (AGBF Bund) und des Deutschen Feuerwehrverbandes.

    Die Ausführungen und Betrachtungen des 90-seitigen Dokuments beziehen sich
    schwerpunktmäßig auf die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, die einen
    Auftragswert mindestens in Höhe der Schwellenwerte für EU-weite Vergabeverfahren
    erreichen. Sie sind im Grundsatz auch übertragbar auf die Beschaffung von
    weiteren feuerwehrtechnischen Gerätschaften oder Ausrüstungsteilen sowie für die
    Durchführung von nationalen Vergabeverfahren, insbesondere, wenn diese nach
    Maßgabe der Unterschwellenvergabeordnung durchgeführt werden.

    Ziel der Fachempfehlung ist die Darstellung des einsatzfahrzeugspezifischen
    Beschaffungsvorganges in Ansehung des EU-Vergaberechts, der den Lesern bei der
    Umsetzung und Durchführung von Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen hilfreich sein
    soll. Die Publikation berücksichtigt das seit dem 18. April 2016 geltende und in
    nationales Recht umgesetzte EU-Vergaberecht. Das Dokument ist unter
    https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/publikationen/fachempfehlungen/
    online.

    Pressekontakt:

    Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)
    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    Silvia Oestreicher
    Telefon: 030-28 88 48 823
    E-Mail: oestreicher@dfv.org

    Facebook: www.facebook.de/112willkommen
    feuerwehrverband.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50093/6121051
    OTS: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)



