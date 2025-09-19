Überarbeitete Fachempfehlung zur Fahrzeugbeschaffung / Hinweise von Haushaltsplanung und Bedarfsermittlung bis hin zur Auftragsabwicklung

Rechner2 schrieb 04.11.24, 15:16

Die Aktie brachte den Leuten und Institutionen, die sich das Ding einverleiben wollen, 12 Euro pro Stück in die Kasse.

Mit diesem Aktionärskapital wurde 6 Jahre lang zinsfrei gewirtschaftet. Und nun will man den Kleinaktionären - UND NUR DIESEN - 6 Euro zurückgeben und versteckt sich dazu hinter dem Argument, rechtlich sei das möglich und zudem mathematisch sehr gescheit, die Großaktionäre profitieren doch davon.



Sleepy BaFIN winkt durch und schläft weiter.



Der Clou ist obendrein, dass man die schwächste Zeit des Jahres genutzt hat, eine schwache Zeit für Nebenwerte überhaupt. Und überdies den "süßen Punkt", kurz bevor im nächsten Jahr ein echtes und gutes Gewinnwachstum zu erwarten ist.



Die Bereicherung ist so dermaßen ichsüchtig eingefädelt, dass einem die Spucke wegbleibt.



Und wie dann wieder alle jammern über die Deutschen, die Angst haben, ihr Geld in Aktien anzulegen.



Man kann ja nach all den winkeladvokatischen Schachzügen, die in diesem Jahren bei diversen kleinen und mittleren Aktien durchgezogen wurden (immer nur, um Kleinaktionäre platt zu machen, nachdem man sich mit ihrem Geld vollgesogen hat, während die "Hauptanteilseigner" sich eben dadurch fett verdienen), den deutschen Nebenwertemarkt nur noch verlassen, bis jemand einen Erbarmen mit dem vermögensbildenden Bevölkerungsanteil hat und endlich die Sache fair reguliert.



Obendrein noch - ohne jede Not - der Erpressungsansatz: Entweder ihr schenkt jetzt eure Aktien zum halben Preis, oder wir verhindern, dass sie noch im Freien Markt gehandelt werden können.



Das Management ist sauklug, muss man zugeben, und das geht ja oft mit menschlicher Abgefeimtheit einher.



Es ist so klar, dass die Aktien im nächsten Jahr steigen - und jetzt werden sie einem aus der Tasche gestohlen zum Billigst-Preis.



Und warum wohl soll es nur so ein Viertel-Delisting geben und die Helaba etc. freuen sich weiter auf die Erfolgsphase des Unternehmens, die ab 2025 losgeht?



Ich muss mal schauen, ob ich da noch eine einstweilige Verfügung hinkriege. Lohnt sich nicht wirklich, bei meinen paar Stücken. Aber mal sehen, ich kenne Leute aus dem Gewerbe der Kapitalmarktanwälte, mal sehen, ob da ein guter alter Freund (Ex-DB-Anwalt) ein Herz hat für einen alten mittellosen Klassenkameraden ;)



Was tun? Wortlos verkaufen mache ich nicht. Ich muss mal sehen. Ich denke, der Handel geht in HH weiter.