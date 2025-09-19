Überarbeitete Fachempfehlung zur Fahrzeugbeschaffung / Hinweise von Haushaltsplanung und Bedarfsermittlung bis hin zur Auftragsabwicklung
Berlin (ots) - Die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs ist für viele Feuerwehren
etwas Besonderes - nicht zuletzt aufgrund der umfangreichen Bedingungen, die an
den korrekten Ablauf und geknüpft sind. Um den für die Beschaffung zuständigen
Personen hierbei Hilfestellung zu bieten, wurde nun die Fachempfehlung "Die
Ausschreibung und Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen" fortgeschrieben.
"Fahrzeugbeschaffungen haben für die Kommunen und ihre Feuerwehren eine immense
Bedeutung, da es um erhebliche Finanzmittel geht und die Rechtssicherheit der
Vergabeverfahren immer höhere Anforderungen an die Ausschreibungen stellt",
betont Lars Oschmann, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), das
besondere Interesse an der Aktualisierung.
"Nach acht Jahren erfolgte eine Überarbeitung der Fachempfehlung auf den
aktuellen Stand der Rechtsnormen. Sie enthält Hinweise für die gesamte
Beschaffung über Haushaltsplanung, Bedarfsermittlung,
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sowie eine rechtssichere und strukturierte
Auftragsabwicklung", erläutert Jörg Fiebach, stellvertretender
Fachausschussvorsitzender und Mitautor. Die Fortschreibung erfolgte durch
Nikolai Bodirsky-Pfeiffer, Jörg Fiebach, Günther Pinkenburg, Susann Horn, Stefan
Schönberg und Richard Schrank in enger Abstimmung mit dem Fachausschuss Technik
der deutschen Feuerwehren. Der Fachausschuss ist ein gemeinsames Gremium der
Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren in der
Bundesrepublik Deutschland (AGBF Bund) und des Deutschen Feuerwehrverbandes.
Die Ausführungen und Betrachtungen des 90-seitigen Dokuments beziehen sich
schwerpunktmäßig auf die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, die einen
Auftragswert mindestens in Höhe der Schwellenwerte für EU-weite Vergabeverfahren
erreichen. Sie sind im Grundsatz auch übertragbar auf die Beschaffung von
weiteren feuerwehrtechnischen Gerätschaften oder Ausrüstungsteilen sowie für die
Durchführung von nationalen Vergabeverfahren, insbesondere, wenn diese nach
Maßgabe der Unterschwellenvergabeordnung durchgeführt werden.
Ziel der Fachempfehlung ist die Darstellung des einsatzfahrzeugspezifischen
Beschaffungsvorganges in Ansehung des EU-Vergaberechts, der den Lesern bei der
Umsetzung und Durchführung von Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen hilfreich sein
soll. Die Publikation berücksichtigt das seit dem 18. April 2016 geltende und in
nationales Recht umgesetzte EU-Vergaberecht. Das Dokument ist unter
https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/publikationen/fachempfehlungen/
online.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DFV Deutsche Familienversicherung - A2NBVD - DE000A2NBVD5
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DFV Deutsche Familienversicherung. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Invest2017 schrieb 17.01.25, 08:54
Wäre nicht schlimm, bin seit dem Delisting dabei 😎mitdiskutieren »
Dax-Killer schrieb 04.11.24, 23:29
Notierung HH läuft doch schon, wo ist das Problem?mitdiskutieren »
Rechner2 schrieb 04.11.24, 15:16
Die Aktie brachte den Leuten und Institutionen, die sich das Ding einverleiben wollen, 12 Euro pro Stück in die Kasse.mitdiskutieren »
Mit diesem Aktionärskapital wurde 6 Jahre lang zinsfrei gewirtschaftet. Und nun will man den Kleinaktionären - UND NUR DIESEN - 6 Euro zurückgeben und versteckt sich dazu hinter dem Argument, rechtlich sei das möglich und zudem mathematisch sehr gescheit, die Großaktionäre profitieren doch davon.
Sleepy BaFIN winkt durch und schläft weiter.
Der Clou ist obendrein, dass man die schwächste Zeit des Jahres genutzt hat, eine schwache Zeit für Nebenwerte überhaupt. Und überdies den "süßen Punkt", kurz bevor im nächsten Jahr ein echtes und gutes Gewinnwachstum zu erwarten ist.
Die Bereicherung ist so dermaßen ichsüchtig eingefädelt, dass einem die Spucke wegbleibt.
Und wie dann wieder alle jammern über die Deutschen, die Angst haben, ihr Geld in Aktien anzulegen.
Man kann ja nach all den winkeladvokatischen Schachzügen, die in diesem Jahren bei diversen kleinen und mittleren Aktien durchgezogen wurden (immer nur, um Kleinaktionäre platt zu machen, nachdem man sich mit ihrem Geld vollgesogen hat, während die "Hauptanteilseigner" sich eben dadurch fett verdienen), den deutschen Nebenwertemarkt nur noch verlassen, bis jemand einen Erbarmen mit dem vermögensbildenden Bevölkerungsanteil hat und endlich die Sache fair reguliert.
Obendrein noch - ohne jede Not - der Erpressungsansatz: Entweder ihr schenkt jetzt eure Aktien zum halben Preis, oder wir verhindern, dass sie noch im Freien Markt gehandelt werden können.
Das Management ist sauklug, muss man zugeben, und das geht ja oft mit menschlicher Abgefeimtheit einher.
Es ist so klar, dass die Aktien im nächsten Jahr steigen - und jetzt werden sie einem aus der Tasche gestohlen zum Billigst-Preis.
Und warum wohl soll es nur so ein Viertel-Delisting geben und die Helaba etc. freuen sich weiter auf die Erfolgsphase des Unternehmens, die ab 2025 losgeht?
Ich muss mal schauen, ob ich da noch eine einstweilige Verfügung hinkriege. Lohnt sich nicht wirklich, bei meinen paar Stücken. Aber mal sehen, ich kenne Leute aus dem Gewerbe der Kapitalmarktanwälte, mal sehen, ob da ein guter alter Freund (Ex-DB-Anwalt) ein Herz hat für einen alten mittellosen Klassenkameraden ;)
Was tun? Wortlos verkaufen mache ich nicht. Ich muss mal sehen. Ich denke, der Handel geht in HH weiter.
Mit diesem Aktionärskapital wurde 6 Jahre lang zinsfrei gewirtschaftet. Und nun will man den Kleinaktionären - UND NUR DIESEN - 6 Euro zurückgeben und versteckt sich dazu hinter dem Argument, rechtlich sei das möglich und zudem mathematisch sehr gescheit, die Großaktionäre profitieren doch davon.
Sleepy BaFIN winkt durch und schläft weiter.
Der Clou ist obendrein, dass man die schwächste Zeit des Jahres genutzt hat, eine schwache Zeit für Nebenwerte überhaupt. Und überdies den "süßen Punkt", kurz bevor im nächsten Jahr ein echtes und gutes Gewinnwachstum zu erwarten ist.
Die Bereicherung ist so dermaßen ichsüchtig eingefädelt, dass einem die Spucke wegbleibt.
Und wie dann wieder alle jammern über die Deutschen, die Angst haben, ihr Geld in Aktien anzulegen.
Man kann ja nach all den winkeladvokatischen Schachzügen, die in diesem Jahren bei diversen kleinen und mittleren Aktien durchgezogen wurden (immer nur, um Kleinaktionäre platt zu machen, nachdem man sich mit ihrem Geld vollgesogen hat, während die "Hauptanteilseigner" sich eben dadurch fett verdienen), den deutschen Nebenwertemarkt nur noch verlassen, bis jemand einen Erbarmen mit dem vermögensbildenden Bevölkerungsanteil hat und endlich die Sache fair reguliert.
Obendrein noch - ohne jede Not - der Erpressungsansatz: Entweder ihr schenkt jetzt eure Aktien zum halben Preis, oder wir verhindern, dass sie noch im Freien Markt gehandelt werden können.
Das Management ist sauklug, muss man zugeben, und das geht ja oft mit menschlicher Abgefeimtheit einher.
Es ist so klar, dass die Aktien im nächsten Jahr steigen - und jetzt werden sie einem aus der Tasche gestohlen zum Billigst-Preis.
Und warum wohl soll es nur so ein Viertel-Delisting geben und die Helaba etc. freuen sich weiter auf die Erfolgsphase des Unternehmens, die ab 2025 losgeht?
Ich muss mal schauen, ob ich da noch eine einstweilige Verfügung hinkriege. Lohnt sich nicht wirklich, bei meinen paar Stücken. Aber mal sehen, ich kenne Leute aus dem Gewerbe der Kapitalmarktanwälte, mal sehen, ob da ein guter alter Freund (Ex-DB-Anwalt) ein Herz hat für einen alten mittellosen Klassenkameraden ;)
Was tun? Wortlos verkaufen mache ich nicht. Ich muss mal sehen. Ich denke, der Handel geht in HH weiter.
