JPMorgan belässt Ströer auf 'Overweight' - Ziel 56 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,42 % und einem Kurs von 38,95 auf Tradegate (19. September 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -5,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,53 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,17 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +42,86 %/+86,22 % bedeutet.