    ANALYSE-FLASH

    UBS startet Befesa mit 'Buy' - Ziel 44 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS bewertet Befesa mit "Buy" und 44 Euro Kursziel.
    • Befesa ist global führend im Recycling-Sektor.
    • Wachstumspotenzial in USA und Europa erkannt.
    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Recycling-Spezialist sei in seinem Bereich global führend, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht viele Möglichkeiten, um zu wachsen - entweder aus eigener Kraft oder durch Zukäufe. Mit der Aktie könnten Anleger strategisch auf Wachstum in den USA und Europa setzen. Er verwies dabei explizit auf das Geschäft mit Kunden, die Elektrolichtbogenöfen verwenden, um Stahlschrott zur Stahlerzeugung zu verwerten./rob/tih/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 18:18 / GMT

    ISIN:LU1704650164WKN:A2H5Z1

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie

    Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 27,84 auf Tradegate (19. September 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um +0,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Befesa bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd..

    Befesa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +14,61 %/+57,59 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 44 Euro


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
