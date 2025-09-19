BAADER BANK stuft Norma Group auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Norma Group von 16 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Mit dem Eingang mehrerer verbindlicher Kaufofferten nehme der Verkauf des Wassermanagementgeschäfts Gestalt an, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Reaktion auf entsprechende Aussagen des Unternehmens. Der Preis dürfte mindestens 850 Millionen Euro betragen./rob/gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 11:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 18,16EUR auf Tradegate (19. September 2025, 13:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Peter Rothenaicher

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



