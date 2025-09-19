    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Nach Wegovy: Diese neue Therapie könnte die Aktie weiter antreiben!

    Die EU empfiehlt die Zulassung des neuen Diabetes-Medikaments Kyinsu von Novo Nordisk. Patienten könnten bald eine wöchentliche, bessere Kontrolle erhalten.

    Die Europäische Arzneimittel-Agentur hat die Zulassung des wöchentlich verabreichten Diabetes-Medikaments Kyinsu von Novo Nordisk empfohlen. Die Entscheidung ebnet den Weg für Patienten in der Europäischen Union, eine zusätzliche Behandlungsoption zur Kontrolle von Typ-2-Diabetes zu erhalten.

    Kyinsu ist eine Kombination aus Insulin und Semaglutid, dem Wirkstoff des bekannten Medikaments Ozempic. In klinischen Studien zeigte die Therapie, dass sie Patienten mit Typ-2-Diabetes nicht nur hilft, ihren Blutzucker zu regulieren, sondern auch Gewicht zu reduzieren. "Kyinsu könnte insbesondere für Patienten von Vorteil sein, die ihre Diabetes mit täglichen Insulininjektionen nicht ausreichend kontrollieren können", sagte ein Sprecher von Novo Nordisk.

    Die US-amerikanische Zulassungsbehörde Food and Drug Administration hatte zuvor den langwirksamen Insulinanteil des Medikaments abgelehnt. Grund waren offene Fragen zum Herstellungsprozess und zur Anwendung bei Typ-1-Diabetes.

    Mehr Optionen für Patienten

    Die Empfehlung der europäischen Behörde könnte den Zugang zu einer neuen wöchentlichen Therapie erleichtern, die nachweislich besser als tägliche Insulin-Injektionen Gewicht und Blutzuckerwerte stabilisieren kann. Die Studienlage stützt die Annahme, dass Kyinsu die Lebensqualität vieler Patienten verbessern könnte. Zusätzlich arbeitet Novo Nordisk an einer oralen Version des Abnehmmittels Wegovy, um Patienten weitere flexible Therapieoptionen mit Semaglutid zu bieten.

    Die Börse honorierte die Fortschritte in der Forschung der Abnehmpille. Am Donnerstagabend stieg die Novo-Aktie nach den Studiendaten der Abnehmpille um über sieben Prozent auf 61,83 US-Dollar an der NASDAQ. Analysten bleiben optimistisch: JPMorgan bestätigte die Einstufung "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen beziehungsweise 78,76 US-Dollar und hob die konsequente Forschungs- und Entwicklungsstrategie hervor. An der Tradegate-Börse liegt der Kurs der Aktie derzeit bei 52,61 Euro (Stand 13:28) und damit mehr als 13 Prozent über dem Wert des Vormonats. Ob das neue Diabetes-Medikament den Kurs weiter antreiben wird, bleibt abzuwarten.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 52,75EUR auf Tradegate (19. September 2025, 13:47 Uhr) gehandelt.


