UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,10 Euro belassen. Ein Jahr nach der von Mario Draghi im EU-Bericht als notwendig ausgerufenen Branchenkonsolidierung seien noch immer keine Deals angekündigt worden, schrieben Polo Tang und Kollegen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie vermuten, dass eine fehlende Klarheit seitens der EU-Kommission hinderlich ist, während die Aktienkurse einiger Unternehmen möglicherweise bereits eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Konsolidierungsmaßnahmen widerspiegelten./tih/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 29,23EUR auf Tradegate (19. September 2025, 13:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,10
Kursziel alt: 36,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,10
Kursziel alt: 36,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte