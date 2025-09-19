    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom
    UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,10 Euro belassen. Ein Jahr nach der von Mario Draghi im EU-Bericht als notwendig ausgerufenen Branchenkonsolidierung seien noch immer keine Deals angekündigt worden, schrieben Polo Tang und Kollegen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie vermuten, dass eine fehlende Klarheit seitens der EU-Kommission hinderlich ist, während die Aktienkurse einiger Unternehmen möglicherweise bereits eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Konsolidierungsmaßnahmen widerspiegelten./tih/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:00 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Polo Tang
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 36,10
    Kursziel alt: 36,10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


