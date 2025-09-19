ANALYSE-FLASH
UBS belässt Scout24 auf 'Neutral' - Ziel 114,80 Euro
- UBS belässt Scout24 auf "Neutral" mit Kursziel 114,80 Euro.
- Umsatz von Fotocasa und Habitaclia stagniert, Rückgang.
- Voraussichtliches Umsatzwachstum der Zukäufe 2025: Null.
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114,80 Euro belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem vermeldeten Kauf zweier spanischer Online-Immobilienplattformen. Der Plattformbetreiber habe selbst angemerkt, dass der Umsatz von Fotocasa und Habitaclia zu Jahresbeginn rückläufig gewesen sei und nun stagnieren sollte. Er interpretiert daraus, dass das voraussichtliche Umsatzwachstum der Zukäufe im Jahr 2025 bei nahezu Null liegen dürfte./rob/tih/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 23:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,96 % und einem Kurs von 104,9 auf Tradegate (19. September 2025, 13:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 7,81 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 142,00EUR was eine Bandbreite von -3,94 %/+36,41 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 114,80 Euro