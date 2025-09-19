UBS belässt Scout24 auf 'Neutral' - Ziel 114,80 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,96 % und einem Kurs von 104,9 auf Tradegate (19. September 2025, 13:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 7,81 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 142,00EUR was eine Bandbreite von -3,94 %/+36,41 % bedeutet.