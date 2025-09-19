JPMORGAN stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften ein solides Wachstum belegen, schrieb Richard Vosser in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Labor- und Pharmazulieferer dürfte zudem die Wachstumsziele für die Biotechnologie-Sparte Bioprocess Solutions (BPS) zum oberen Ende der avisierten Jahresspanne hin konkretisieren./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:40 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 206,5EUR auf Tradegate (19. September 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 260

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

