Immer mehr Fondsmanager kehren den USA den Rücken zu

Besonders die Handelskriege der Vereinigten Staaten gegen die ganze übrige Welt und die ständige Auseinandersetzung der Regierung mit der US-Notenbank Federal Reserve haben das Vertrauen in US-Vermögenswerte untergraben. Hinzu kommt der schwache US-Dollar .

Die geopolitischen Spannungen und die erratische US-Politik haben die globalen Märkte in den letzten Monaten in Aufruhr versetzt und einen Trend von Vermögensverwaltern heraus aus den USA deutlich verschärft. In den Fokus der Investoren, die ihre Anlagen besser diversifizieren wollen, sind zuletzt vor allem Europa und Japan gerückt.

Infolgedessen ziehen immer mehr Fondsmanager Kapital aus den USA ab und schauen sich verstärkt nach anderen Märkten um. Laut der Investmentberatung Mercer, die weltweit 3.900 Kunden mit einem verwalteten Vermögen von rund 17 Billionen US-Dollar betreut, beobachten wir einen klaren Trend in Richtung Diversifikation.

Der Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump habe den Anstoß zu einer ernsthaften Diversifikation in den Portfolios seiner Kunden gegeben, sagt Hooman Kaveh, der globale Chief Investment Officer von Mercer. Um sich gegen die Unsicherheiten zu wappnen, die mit den Zollstreitigkeiten und der Druckpolitik gegenüber der Fed verbunden sind, wenden sich die Kunden der Beratungsgesellschaft zunehmend Europa, Japan und anderen Märkten zu.

Die Zölle, die in diesem Jahr eingeführt wurden und die damit verbundenen wirtschaftlichen Herausforderungen – wie etwa die steigende Inflation und die Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne – sorgen dafür, dass Investoren das Gefühl haben, ihre US-Exposition verringern zu müssen.

Ein weiterer Grund für diese Umorientierung ist die Politik der Federal Reserve. Trump übt kontinuierlich Druck auf die Notenbank aus, die Zinsen deutlich zu senken, was die Unsicherheit über die wirtschaftliche Ausrichtung verstärkt.

Die Fed befindet sich durch diese Einmischung zunehmend in einer schwierigen Lage, und die politische Einflussnahme auf die Geldpolitik sorgt bei internationalen Investoren für Misstrauen. In einem solchen Umfeld tendieren Fondsmanager dazu, ihre Exposition gegenüber US-Vermögenswerten zu reduzieren und sich nach sichereren Märkten umzusehen.

Die zunehmende Abwertung des US-Dollars und die damit verbundene Inflation durch steigende Importpreise verstärken die Bedenken. Die Fed steht vor der Herausforderung, die Zinsen zu senken, während gleichzeitig die Inflation aufgrund der Zölle und des schwächeren US-Dollars steigen könnte. Ein solches Szenario würde es der Fed erschweren, zu einer lockereren Geldpolitik überzugehen.

Die Verschiebung hin zu europäischen Aktien wird von den Investoren als besonders attraktiv betrachtet, da Bewertungen hier im Vergleich zu den USA noch relativ günstig sind. Die Marktverhältnisse in Europa und auch in Japan bieten den Fondsmanagern bessere Chancen für wachstumsorientierte Investitionen. Insbesondere die privaten Märkte, wie etwa Venture Capital im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), sind für viele Investoren ein vielversprechendes Ziel. Die meisten Kunden von Mercer sind der Meinung, dass KI in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine wichtige Rolle in der makroökonomischen Entwicklung spielen wird, erläutert Kaveh.

Die politische Unsicherheit und die wirtschaftlichen Herausforderungen, die mit den Abschottungsmaßnahmen der US-Regierung einhergehen, haben zu einem massiven Umdenken bei Fondsmanagern geführt. Die Kapitalabflüsse aus den USA und die verstärkte Investition in Märkte wie Europa und Japan sind direkte Reaktionen auf die wachsenden Bedenken bezüglich der US-Wirtschaft und der politischen Einflussnahme auf die Federal Reserve. Diese Diversifikation könnte sich in den kommenden Jahren weiter verstärken, da Investoren nach stabileren und potenziell gewinnbringenderen Märkten suchen. Das käme der EU und ihrem Sorgenkind Deutschland ganz gelegen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion