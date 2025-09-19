ORLEN Deutschland erweitert Geschäftsführung
Andreas Trost wird neuer Chief Financial Officer (FOTO)
Elmshorn (ots) - Die ORLEN Deutschland GmbH erweitert ihre Geschäftsführung: Zum
1. Februar 2026 übernimmt Andreas Trost die Position des Chief Financial Officer
(CFO). Damit besteht die Geschäftsführung künftig aus drei Mitgliedern.
Neben Andreas Trost gehören CEO Dariusz Kwiecinski, der im Juni 2025 berufen
wurde, sowie COO Dennis Kulbach, der seit Dezember 2024 im Amt ist, zur
erweiterten Unternehmensleitung.
"Mit der Erweiterung der Geschäftsführung setzen wir ein klares Signal für
weiteres Wachstum und nachhaltige Entwicklung von ORLEN Deutschland. Andreas
Trost bringt umfassende Expertise in den Bereichen Finanzen und
Unternehmenssteuerung mit, die unser Team optimal ergänzt", sagt Dariusz
Kwiecinski, CEO der ORLEN Deutschland GmbH.
Andreas Trost war mehrere Jahre Leiter Konzerncontrolling, Interne Revision und
Datenschutz bei der Drogeriekette Müller und in dieser Funktion für alle neun
Länder der Unternehmensgruppe verantwortlich. Zusätzlich übernahm er die
Geschäftsführung einer österreichischen Beteiligungsgesellschaft. Zuvor war er
in der Volkswagen-Gruppe bei der Porsche Holding Salzburg tätig, zuletzt als
Treasury Director in China.
"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei ORLEN Deutschland und danke dem
Aufsichtsrat für das Vertrauen. Gemeinsam mit meinen beiden
Geschäftsführerkollegen möchte ich die Chancen dieser spannenden Branche nutzen,
das Wachstum weiter beschleunigen und neue Meilensteine setzen", so Andreas
Trost.
Die ORLEN Deutschland GmbH mit Sitz in Elmshorn betreibt rund 600 Tankstellen
unter den Marken ORLEN und star und treibt die Mobilitätswende in Deutschland
aktiv voran. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der
internationalen ORLEN Gruppe, einem der größten Mineralöl- und Energiekonzerne
Mittel- und Osteuropas.
Pressekontakt:
ORLEN Deutschland GmbH
Erika de Gier
Head of Corporate Communications
Tel.: +4915146251041
mailto:erika.degier@orlen-deutschland.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168826/6121137
OTS: ORLEN Deutschland GmbH
