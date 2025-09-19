    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPolski Koncern Naftowy ORLEN AktievorwärtsNachrichten zu Polski Koncern Naftowy ORLEN

    Andreas Trost wird neuer Chief Financial Officer (FOTO)

    Elmshorn (ots) - Die ORLEN Deutschland GmbH erweitert ihre Geschäftsführung: Zum
    1. Februar 2026 übernimmt Andreas Trost die Position des Chief Financial Officer
    (CFO). Damit besteht die Geschäftsführung künftig aus drei Mitgliedern.

    Neben Andreas Trost gehören CEO Dariusz Kwiecinski, der im Juni 2025 berufen
    wurde, sowie COO Dennis Kulbach, der seit Dezember 2024 im Amt ist, zur
    erweiterten Unternehmensleitung.

    "Mit der Erweiterung der Geschäftsführung setzen wir ein klares Signal für
    weiteres Wachstum und nachhaltige Entwicklung von ORLEN Deutschland. Andreas
    Trost bringt umfassende Expertise in den Bereichen Finanzen und
    Unternehmenssteuerung mit, die unser Team optimal ergänzt", sagt Dariusz
    Kwiecinski, CEO der ORLEN Deutschland GmbH.

    Andreas Trost war mehrere Jahre Leiter Konzerncontrolling, Interne Revision und
    Datenschutz bei der Drogeriekette Müller und in dieser Funktion für alle neun
    Länder der Unternehmensgruppe verantwortlich. Zusätzlich übernahm er die
    Geschäftsführung einer österreichischen Beteiligungsgesellschaft. Zuvor war er
    in der Volkswagen-Gruppe bei der Porsche Holding Salzburg tätig, zuletzt als
    Treasury Director in China.

    "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei ORLEN Deutschland und danke dem
    Aufsichtsrat für das Vertrauen. Gemeinsam mit meinen beiden
    Geschäftsführerkollegen möchte ich die Chancen dieser spannenden Branche nutzen,
    das Wachstum weiter beschleunigen und neue Meilensteine setzen", so Andreas
    Trost.

    Die ORLEN Deutschland GmbH mit Sitz in Elmshorn betreibt rund 600 Tankstellen
    unter den Marken ORLEN und star und treibt die Mobilitätswende in Deutschland
    aktiv voran. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der
    internationalen ORLEN Gruppe, einem der größten Mineralöl- und Energiekonzerne
    Mittel- und Osteuropas.

