Andreas Trost wird neuer Chief Financial Officer (FOTO)

Elmshorn (ots) - Die ORLEN Deutschland GmbH erweitert ihre Geschäftsführung: Zum

1. Februar 2026 übernimmt Andreas Trost die Position des Chief Financial Officer

(CFO). Damit besteht die Geschäftsführung künftig aus drei Mitgliedern.



Neben Andreas Trost gehören CEO Dariusz Kwiecinski, der im Juni 2025 berufen

wurde, sowie COO Dennis Kulbach, der seit Dezember 2024 im Amt ist, zur

erweiterten Unternehmensleitung.





"Mit der Erweiterung der Geschäftsführung setzen wir ein klares Signal fürweiteres Wachstum und nachhaltige Entwicklung von ORLEN Deutschland. AndreasTrost bringt umfassende Expertise in den Bereichen Finanzen undUnternehmenssteuerung mit, die unser Team optimal ergänzt", sagt DariuszKwiecinski, CEO der ORLEN Deutschland GmbH.Andreas Trost war mehrere Jahre Leiter Konzerncontrolling, Interne Revision undDatenschutz bei der Drogeriekette Müller und in dieser Funktion für alle neunLänder der Unternehmensgruppe verantwortlich. Zusätzlich übernahm er dieGeschäftsführung einer österreichischen Beteiligungsgesellschaft. Zuvor war erin der Volkswagen-Gruppe bei der Porsche Holding Salzburg tätig, zuletzt alsTreasury Director in China."Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei ORLEN Deutschland und danke demAufsichtsrat für das Vertrauen. Gemeinsam mit meinen beidenGeschäftsführerkollegen möchte ich die Chancen dieser spannenden Branche nutzen,das Wachstum weiter beschleunigen und neue Meilensteine setzen", so AndreasTrost.Die ORLEN Deutschland GmbH mit Sitz in Elmshorn betreibt rund 600 Tankstellenunter den Marken ORLEN und star und treibt die Mobilitätswende in Deutschlandaktiv voran. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft derinternationalen ORLEN Gruppe, einem der größten Mineralöl- und EnergiekonzerneMittel- und Osteuropas.Pressekontakt:ORLEN Deutschland GmbHErika de GierHead of Corporate CommunicationsTel.: +4915146251041mailto:erika.degier@orlen-deutschland.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168826/6121137OTS: ORLEN Deutschland GmbH