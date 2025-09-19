David Tepper warnt: Zinssenkungen könnten Aktien zum Absturz bringen!

"Sollten die Zinsen weiter sinken, könnten einige Immobilien-Aktien vielleicht günstig sein. In den Quartalszahlen zeigt sich das momentan aber nicht, weil sie schwache Ergebnisse hinter sich haben und weiterhin schwierige Quartale durchlaufen. Abhängig davon, wo sich die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe und die Hypothekenzinsen bewegen, könnten sie interessant werden. Wenn sich allerdings alles so fortsetzt wie bisher, könnten sie auch uninteressant bleiben."

Tepper, Gründer und Vorsitzender von Appaloosa Management, sagte CNBC, er sei "positiv" der Zinssenkung der US-Notenbank gegenüber eingestellt, fühle sich aber gleichzeitig "miserabel" in Anbetracht der aktuellen Aktienbewertungen.

Zum Zeitpunkt der Zinssenkung stiegen die 30-jährigen Hypothekenzinsen um 9 Basispunkte (0,09 Prozent) auf 6,22 Prozent. Am Donnerstag erhöhte er sich noch einmal um 15 Basispunkte auf 6,37 Prozent.

Warum steigen die Hypothekenzinsen Stunden nach der Zinssenkung der Fed?

"Wir hatten tatsächlich mit der Möglichkeit gerechnet, dass die Zinsen nach der Fed-Ankündigung leicht anziehen könnten", sagte Danielle Hale, Chefökonomin von Realtor.com, gegenüber MarketWatch.

Hypothekenzinsen sind nicht direkt an die Leitzinsentscheidungen der Fed gekoppelt. Stattdessen sinken sie in der Regel im Vorfeld einer Zinssenkung, weil Anleiheinvestoren versuchen, die künftige Ausrichtung der Zentralbank vorwegzunehmen. Grundlage für Hypothekenzinsen ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe.

Daher ist die 10-jährige Treasury-Rendite ein besserer Indikator für die Entwicklung der Hypothekenzinsen – und diese tendierte am Donnerstag nach oben. Mit höherer Volatilität am US-Hypothekenmarkt ist den nächsten Monaten zu rechnen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion