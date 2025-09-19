    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFedex AktievorwärtsNachrichten zu Fedex

    ANALYSE-FLASH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan senkt Ziel für Fedex auf 284 Dollar - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Kursziel für FedEx auf 284 USD.
    • Einstufung bleibt bei "Overweight" trotz Senkung.
    • Solider Quartalsbericht überrascht positiv nach Gegenwind.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Fedex auf 284 Dollar - 'Overweight'
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen des Logistikkonzerns von 285 auf 284 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der solide Quartalsbericht und die Veröffentlichung eines Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2026 seien eine positive Überraschung für ein Unternehmen, das zuletzt von erheblichem Gegenwind geplagt worden sei, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die Erwartungen seien allerdings schon bescheiden gewesen./rob/gl/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:13 / EDT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fedex Corporation!
    Long
    212,08€
    Basispreis
    1,68
    Ask
    × 9,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    259,37€
    Basispreis
    2,76
    Ask
    × 8,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Fedex

    +1,31 %
    +3,65 %
    +4,13 %
    +3,54 %
    -25,00 %
    +25,03 %
    +0,05 %
    +57,50 %
    +899,79 %
    ISIN:US31428X1063WKN:912029

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fedex Aktie

    Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 196,6 auf Tradegate (19. September 2025, 13:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fedex Aktie um +3,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fedex bezifferte sich zuletzt auf 45,95 Mrd..

    Fedex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 331,00USD was eine Bandbreite von +33,50 %/+69,95 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 284 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 284,00$, was eine Steigerung von +25,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan senkt Ziel für Fedex auf 284 Dollar - 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen des Logistikkonzerns von 285 auf 284 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der solide Quartalsbericht und die Veröffentlichung eines Ausblicks auf das …