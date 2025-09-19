JPMorgan senkt Ziel für Fedex auf 284 Dollar - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fedex Aktie

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 196,6 auf Tradegate (19. September 2025, 13:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fedex Aktie um +3,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Fedex bezifferte sich zuletzt auf 45,95 Mrd..

Fedex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 331,00USD was eine Bandbreite von +33,50 %/+69,95 % bedeutet.