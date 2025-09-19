ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Fedex auf 284 Dollar - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kursziel für FedEx auf 284 USD.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" trotz Senkung.
- Solider Quartalsbericht überrascht positiv nach Gegenwind.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen des Logistikkonzerns von 285 auf 284 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der solide Quartalsbericht und die Veröffentlichung eines Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2026 seien eine positive Überraschung für ein Unternehmen, das zuletzt von erheblichem Gegenwind geplagt worden sei, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die Erwartungen seien allerdings schon bescheiden gewesen./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:13 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fedex Aktie
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 196,6 auf Tradegate (19. September 2025, 13:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fedex Aktie um +3,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Fedex bezifferte sich zuletzt auf 45,95 Mrd..
Fedex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 331,00USD was eine Bandbreite von +33,50 %/+69,95 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 284 US-Dollar