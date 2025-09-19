    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVinci AktievorwärtsNachrichten zu Vinci
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VINCI auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vinci von 138 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der zuletzt schwachen Beschäftigungsdaten aus vielen Industrieländern halte er es für ratsam, für den gesamten Transportsektor Vorsicht walten zu lassen, schrieb Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er einen selektiven Investmentansatz und sucht nach Werten mit relativer Outperformance./edh/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 118EUR auf Tradegate (19. September 2025, 13:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Andy Chu
    Analysiertes Unternehmen: VINCI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 130
    Kursziel alt: 138
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


