    Metas neues Mega-Produkt

    Wird diese KI-Innovation zum Smartphone-Killer?

    Meta-Gründer Mark Zuckerberg hat seine neueste Produkthoffnung auf der hauseigenen Meta Connect 2025 vorgestellt.

    • Meta präsentiert KI-Brille mit hochauflösendem Display.
    • "Eye Phone" kombiniert Brille und Smartphone-Funktionen.
    • Preis: 799 Dollar, Europa-Start erst 2026 geplant.
    Meta-Gründer Mark Zuckerberg hat die laut eigenen Angaben "erste KI-Brille mit hochauflösendem Display" auf der Meta Connect 2025 (17. und 18. September) vorgestellt. Die im Zusammenhang mit dem italienischen Brillenkonzern EssilorLuxottica entwickelte KI-Brille kann im vergleich zur vor vier Jahren erstmals vorgestellten Ray-Ban Meta Glasses, mehr. Kurznachrichten, Fotos oder Navigationshinweise können damit über ein auflösendes Display direkt ins Sichtfeld eingeblendet werden. Die neue KI-Brille kann als echter Hybrid aus Brille und Smartphone genannt werden.

    Für Zuckerberg ist die Brille ein großer Schritt Richtung "Personal Superintelligence" – einem digitalen Begleiter, der immer verfügbar ist. Der den Alltag erleichtert, indem er erinnert, Informationen dort liefert wo sie gebraucht werden, oder falls nötig auch übersetzt.

    Weiterer zentraler Bestandteil des neuen "Eye Phones" ist das Meta Neural Band, ein Armband, das kleinste Muskelbewegungen am Handgelenk erkennt und in Befehle übersetzt. Ein Fingerzucken genügt, um Nachrichten zu schreiben, Musik zu steuern oder Anrufe anzunehmen. Zuckerberg selbst behauptet stolz, damit bereits "30 Wörter pro Minute" tippen zu können.

    Die wirtschaftliche Dimension macht die Bedeutung der KI-Brille für Zuckerberg und Meta deutlich: Seit 2021 (und der Umbennung von Facebook in Meta) hat der Konzern nahezu 70 Milliarden US-Dollar in Reality Labs (hauseigene Hardwaresparte) investiert und bislang kaum Erfolge vorzuweisen. Ganz im Gegenteil: Allein im zweiten Quartal dieses Jahres summierten sich die Verluste dort auf 4,5 Milliarden US-Dollar. 

    Skepsis an der Wall Street

    "Investoren wollen Fortschritte sehen, die zumindest das Potential für künftige Renditen erkennen lassen", sagt Justin Post, Analyst bei der Bank of America. KI-Brillen seien dabei zumindest realistischer als VR-Headsets, die technologisch zwar faszinieren, aber nach wie vor ein Nischenprodukt sind. Smart Glasses könnten schneller in den Alltag vordringen – zumal die Verkäufe der bisherigen Ray-Ban Meta Glasses im vergangenen Jahr deutlich angezogen habenAm Mittwoch stellte Zuckerberg deren neueste Version vor – mit doppelter Laufzeit und besserer Videoqualität.

    Das Paket aus Brille und Armband soll ab Ende September für 799 Dollar in den USA erhältlich sein. Damit ist es genauso teuer wie die Standardversion des iPhone 17. Zunächst beschränkt Meta die Einführung auf ausgewählte Händler und Regionen; eine Expansion nach Europa ist erst für 2026 vorgesehen. Gelingt Meta der Durchbruch, könnte das Unternehmen die Kontrolle über die nächste Plattform-Generation gewinnen. Misslingt das Experiment, droht Reality Labs endgültig zum Milliardengrab zu werden.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 666,8EUR auf Tradegate (19. September 2025, 15:10 Uhr) gehandelt.


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
