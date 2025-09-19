Börsen Update
Börsen Update Europa - 19.09. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.627,70 PKT und fällt um -0,29 %.
Top-Werte: Airbus +0,93 %, E.ON +0,68 %, Commerzbank +0,58 %
Flop-Werte: Zalando -3,02 %, Continental -2,54 %, Infineon Technologies -2,45 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.228,73 PKT und fällt um -0,77 %.
Top-Werte: Stroeer +4,55 %, IONOS Group +2,88 %, Evotec +0,97 %
Flop-Werte: Scout24 -3,45 %, RTL Group -3,17 %, Redcare Pharmacy -2,40 %
Der TecDAX steht aktuell (14:00:00) bei 3.626,86 PKT und fällt um -0,84 %.
Top-Werte: IONOS Group +2,88 %, Formycon +2,73 %, PNE +1,03 %
Flop-Werte: Elmos Semiconductor -3,69 %, SMA Solar Technology -2,75 %, Infineon Technologies -2,45 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:57) bei 5.460,71 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: Stellantis +2,29 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,27 %, UniCredit +1,61 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,45 %, Deutsche Boerse -1,86 %, DHL Group -1,85 %
Der ATX bewegt sich bei 4.625,20 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: voestalpine +2,35 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,78 %, UNIQA Insurance Group +1,23 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,09 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,79 %, Verbund Akt.(A) -1,45 %
Der SMI steht bei 12.121,53 PKT und gewinnt bisher +0,49 %.
Top-Werte: UBS Group +1,55 %, Holcim +0,98 %, Swisscom +0,82 %
Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -7,14 %, Sonova Holding -1,87 %, Sika -1,08 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:19) bei 7.869,60 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +2,38 %, Stellantis +2,29 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,27 %
Flop-Werte: Thales -1,29 %, Capgemini -0,98 %, Hermes International -0,56 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.647,32 PKT und gewinnt bisher +0,26 %.
Top-Werte: Nordea Bank Abp +1,37 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,29 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,12 %
Flop-Werte: Securitas Shs(B) -0,90 %, Alfa Laval -0,80 %, AstraZeneca -0,54 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.010,00 PKT und gewinnt bisher +2,04 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,80 %, Jumbo +0,89 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,89 %
Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -2,33 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,78 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,55 %
