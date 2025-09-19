    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Börsen Update

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsen Update Europa - 19.09. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsen Update - Börsen Update Europa - 19.09. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX bewegt sich bei 23.627,70 PKT und fällt um -0,29 %.
    Top-Werte: Airbus +0,93 %, E.ON +0,68 %, Commerzbank +0,58 %
    Flop-Werte: Zalando -3,02 %, Continental -2,54 %, Infineon Technologies -2,45 %

    Der MDAX bewegt sich bei 30.228,73 PKT und fällt um -0,77 %.
    Top-Werte: Stroeer +4,55 %, IONOS Group +2,88 %, Evotec +0,97 %
    Flop-Werte: Scout24 -3,45 %, RTL Group -3,17 %, Redcare Pharmacy -2,40 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.178,78€
    Basispreis
    15,38
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.051,50€
    Basispreis
    16,04
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX steht aktuell (14:00:00) bei 3.626,86 PKT und fällt um -0,84 %.
    Top-Werte: IONOS Group +2,88 %, Formycon +2,73 %, PNE +1,03 %
    Flop-Werte: Elmos Semiconductor -3,69 %, SMA Solar Technology -2,75 %, Infineon Technologies -2,45 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:57) bei 5.460,71 PKT und steigt um +0,07 %.
    Top-Werte: Stellantis +2,29 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,27 %, UniCredit +1,61 %
    Flop-Werte: Infineon Technologies -2,45 %, Deutsche Boerse -1,86 %, DHL Group -1,85 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.625,20 PKT und steigt um +0,09 %.
    Top-Werte: voestalpine +2,35 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,78 %, UNIQA Insurance Group +1,23 %
    Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,09 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,79 %, Verbund Akt.(A) -1,45 %

    Der SMI steht bei 12.121,53 PKT und gewinnt bisher +0,49 %.
    Top-Werte: UBS Group +1,55 %, Holcim +0,98 %, Swisscom +0,82 %
    Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -7,14 %, Sonova Holding -1,87 %, Sika -1,08 %

    Der CAC 40 steht aktuell (13:59:19) bei 7.869,60 PKT und steigt um +0,12 %.
    Top-Werte: ArcelorMittal +2,38 %, Stellantis +2,29 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,27 %
    Flop-Werte: Thales -1,29 %, Capgemini -0,98 %, Hermes International -0,56 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.647,32 PKT und gewinnt bisher +0,26 %.
    Top-Werte: Nordea Bank Abp +1,37 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,29 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,12 %
    Flop-Werte: Securitas Shs(B) -0,90 %, Alfa Laval -0,80 %, AstraZeneca -0,54 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.010,00 PKT und gewinnt bisher +2,04 %.
    Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,80 %, Jumbo +0,89 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,89 %
    Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -2,33 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,78 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,55 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Update Börsen Update Europa - 19.09. - FTSE Athex 20 stark +2,04 % Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.