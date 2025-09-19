Elmos Semiconductor Aktie leidet unter Verkäufen - 19.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die Elmos Semiconductor Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,69 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Elmos Semiconductor ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die Automobilindustrie, spezialisiert auf Sensoren und Mikrocontroller. Mit einem Fokus auf Innovation und maßgeschneiderte Lösungen konkurriert es mit Unternehmen wie Infineon und NXP. Ein starkes F&E-Team und spezialisierte Nischenprodukte bieten Wettbewerbsvorteile.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Elmos Semiconductor-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,64 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um +5,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,96 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Elmos Semiconductor auf +21,43 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,84 % geändert.

Elmos Semiconductor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,98 % 1 Monat -3,96 % 3 Monate +7,64 % 1 Jahr +26,07 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Es gibt 18 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,41 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Elmos Semiconductor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.