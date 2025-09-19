    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor

    Besonders beachtet!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Elmos Semiconductor Aktie leidet unter Verkäufen - 19.09.2025

    Am 19.09.2025 ist die Elmos Semiconductor Aktie, bisher, um -3,69 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Elmos Semiconductor Aktie.

    Besonders beachtet! - Elmos Semiconductor Aktie leidet unter Verkäufen - 19.09.2025
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Elmos Semiconductor ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die Automobilindustrie, spezialisiert auf Sensoren und Mikrocontroller. Mit einem Fokus auf Innovation und maßgeschneiderte Lösungen konkurriert es mit Unternehmen wie Infineon und NXP. Ein starkes F&E-Team und spezialisierte Nischenprodukte bieten Wettbewerbsvorteile.

    Elmos Semiconductor Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.09.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Elmos Semiconductor Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,69 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Short
    3.870,32€
    Basispreis
    2,45
    Ask
    × 14,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3.379,36€
    Basispreis
    2,75
    Ask
    × 13,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Elmos Semiconductor-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,64 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um +5,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,96 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Elmos Semiconductor auf +21,43 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,84 % geändert.

    Elmos Semiconductor Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,98 %
    1 Monat -3,96 %
    3 Monate +7,64 %
    1 Jahr +26,07 %

    Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Es gibt 18 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,41 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update Europa - 19.09. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsenstart Europa - 19.09. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Elmos Semiconductor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Elmos Semiconductor

    -2,06 %
    +5,86 %
    -3,60 %
    +8,20 %
    +24,59 %
    +110,38 %
    +283,83 %
    +486,95 %
    +258,67 %
    ISIN:DE0005677108WKN:567710



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Elmos Semiconductor Aktie leidet unter Verkäufen - 19.09.2025 Am 19.09.2025 ist die Elmos Semiconductor Aktie, bisher, um -3,69 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Elmos Semiconductor Aktie.