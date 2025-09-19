Bitcoin im Minus: Kursrückgang vor dem Wochenende – Was jetzt wichtig ist! - 19.09.25

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,58 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 117.510,96USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -1,59 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,37 %, Solana SOL/USD änderte sich um -2,66 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +0,75 %, ETH/USD um -2,85 %, SOL/USD um +1,04 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -2,72 %.