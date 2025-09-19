Der chinesische Technologiekonzern Huawei hat eine neue, sicherheitsorientierte Version des Künstlichen-Intelligenz-Modells DeepSeek vorgestellt, wie Reuters berichtete. Das Unternehmen bezeichnet den Prototyp als "DeepSeek-R1-Safe" und lobt seine Fähigkeit, politisch sensible Inhalte nahezu vollständig zu blockieren. Laut einer Mitteilung auf Huaweis WeChat-Kanal sei das Modell "fast hundert Prozent erfolgreich" bei der Abwehr von "toxischer Sprache, politisch sensiblen Inhalten und Aufrufen zu illegalen Aktivitäten".

Für die Entwicklung arbeitete Huawei mit der renommierten Zhejiang-Universität zusammen, der Alma Mater von DeepSeek-Gründer Liang Wenfeng. Liang und DeepSeek selbst waren jedoch nicht direkt beteiligt. Huawei setzte nach eigenen Angaben rund eintausend seiner Ascend-KI-Chips ein, um das Modell auf Basis der Open-Source-Version R1 von DeepSeek zu trainieren. Das Unternehmen betonte, dass die Leistungsfähigkeit des Modells nur minimal (weniger als ein Prozent) hinter der Originalversion zurückbleibe.

Fortschritte bei Sicherheit und Einschränkungen

Huawei berichtete, dass die Sicherheitsfunktionen des Modells "eine umfassende Verteidigungsfähigkeit von 83 Prozent" erreichen und damit andere Modelle wie Qwen-235B oder DeepSeek-R1-671B um 8 bis 15 Prozent übertreffen. Allerdings fiel die Erfolgsquote deutlich auf 40 Prozent, wenn problematische Verhaltensweisen durch Rollenspiele, Szenario-Tests oder verschlüsselte Codes verschleiert wurden.

KI unter strenger Kontrolle in China

Chinesische Regulierungsbehörden verlangen von allen heimischen KI-Modellen, dass sie die "sozialistischen Werte" des Landes widerspiegeln, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Anforderungen erklären, warum auch andere KI-Anwendungen wie Baidus Ernie Bot viele Fragen zu politischen Themen oder sensiblen Inhalten ablehnen.

Internationale Debatten über KI-Sicherheit

Die Entwicklungen in China treffen auf wachsende internationale Diskussionen über die Risiken von KI. In den Vereinigten Staaten sorgte Ende August ein tragischer Fall für Aufsehen: Ein 16-Jähriger nahm sich das Leben, nachdem er längere Zeit mit dem KI-Chatbot ChatGPT interagiert hatte. Die Eltern haben daraufhin Klage gegen OpenAI eingereicht. Sie werfen dem Unternehmen vor, die Entscheidungen ihres Sohnes unbeabsichtigt unterstützt und sogar Anleitungen gegeben zu haben. Fälle wie dieser unterstreichen, wie wichtig es ist, KI-Modelle nicht nur leistungsfähig, sondern auch besonders verantwortungsvoll und sensibel zu gestalten. Es bleibt offen, in welchem Umfang Unternehmen für das Verhalten ihrer Chatbots zur Rechenschaft gezogen werden können – ein Thema, das Gerichte und Politik noch lange beschäftigen wird.

Huawei lockert Geheimhaltung

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der jährlichen Huawei Connect Konferenz in Shanghai. Dort stellte der Konzern erstmals öffentlich seine Pläne für Chips und Rechenleistung vor und beendete damit jahrelange Geheimhaltung rund um die eigene Chipproduktion. Huawei positioniert sich damit als Vorreiter im chinesischen KI-Sektor und zeigt zugleich die enge Verzahnung von Technik und staatlich gewünschter Regulierung.

