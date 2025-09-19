ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro
- JPMorgan stuft SAP auf "Overweight" mit 290 Euro.
- Aktie auf Analyst Focus List der US-Bank.
- KI-Sorgen unbegründet, Wachstumspotenzial vorhanden.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Sorgen über die generelle Bedrohung für Software durch Künstliche Intelligenz (KI), die nachlassende Auftragsdynamik und das schwierige Geschäftsumfeld hätten den Aktienkurs seit dem Juni-Hoch schon um 16 Prozent sinken lassen, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er hält die KI-Sorgen für unbegründet und sieht SAP in einer besonderen Position, das Wachstum in den kommenden Jahren zu beschleunigen./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 228,7 auf Tradegate (19. September 2025, 14:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +4,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,27 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 281,88 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +26,36 %/+30,72 % bedeutet.
Ich halte eher die Bereiche um die 180€-200€ für gut um Positionen aufzubauen sofern ich das auf den ersten Blick beurteilen kann.
Hier werden einige Gründe genannt: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19922212-sap-rueckwaertsgang-droht-dax-konzern-aktie-absturz (man muss den ganzen Artikel lesen). Die auch heute anhaltende Schwäche ist bemerkenswert - es könnte aber jetzt eine, zumindest kleinere, technische Erholung geben.
SAP war mir zuletzt einfach zu teuer um hier größer einzusteigen. Wachstum hin oder her, aber da war einiges eingepreist.