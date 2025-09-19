    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    ANALYSE-FLASH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft SAP auf "Overweight" mit 290 Euro.
    • Aktie auf Analyst Focus List der US-Bank.
    • KI-Sorgen unbegründet, Wachstumspotenzial vorhanden.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Sorgen über die generelle Bedrohung für Software durch Künstliche Intelligenz (KI), die nachlassende Auftragsdynamik und das schwierige Geschäftsumfeld hätten den Aktienkurs seit dem Juni-Hoch schon um 16 Prozent sinken lassen, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er hält die KI-Sorgen für unbegründet und sieht SAP in einer besonderen Position, das Wachstum in den kommenden Jahren zu beschleunigen./rob/gl/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!
    Short
    242,83€
    Basispreis
    1,46
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    215,00€
    Basispreis
    1,61
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    SAP

    +0,02 %
    +4,84 %
    -3,27 %
    -8,80 %
    +14,21 %
    +174,82 %
    +70,05 %
    +296,05 %
    +1.434.275,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 228,7 auf Tradegate (19. September 2025, 14:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +4,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 281,88 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +26,36 %/+30,72 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 290 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 290,00, was eine Steigerung von +26,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro Die US-Bank JPMorgan hat SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Sorgen über die generelle Bedrohung für Software durch Künstliche Intelligenz (KI), die …