    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Seine Analyse der Mietwagen-Tagespreise des bisherigen dritten Quartals signalisiere eine starke Entwicklung in ganz Europa, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei zeigten die europäischen Kernmärkte Deutschland, Italien und Großbritannien deutliche Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr./edh/stw

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET

    Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 86,20EUR auf Tradegate (19. September 2025, 14:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Michael Kuhn
    Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 105
    Kursziel alt: 105
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


