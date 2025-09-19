DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Seine Analyse der Mietwagen-Tagespreise des bisherigen dritten Quartals signalisiere eine starke Entwicklung in ganz Europa, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei zeigten die europäischen Kernmärkte Deutschland, Italien und Großbritannien deutliche Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr./edh/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 86,20EUR auf Tradegate (19. September 2025, 14:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
