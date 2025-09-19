    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Sell'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche nach einem Zukauf auf "Sell" mit einem Kursziel von 235 Franken belassen. Die Übernahme des auf Medikamente gegen Leber- und kardiometabolische Erkrankungen spezialisierten US-Biopharmaunternehmens 89bio sei für Roche von geringfügigem Volumen und aus seiner Sicht neutral zu werten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/stw

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

