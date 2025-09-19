    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIE Financiere Richemont AktievorwärtsNachrichten zu CIE Financiere Richemont
    JPMORGAN stuft Richemont auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Franken belassen. Die Schweizer Uhrenexporte seien im August schwach ausgefallen, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu hätten alle Märkte und Preisklassen beigetragen./gl/stw

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:42 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:42 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chiara Battistini
    Analysiertes Unternehmen: Richemont
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 175
    Kursziel alt: 175
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


