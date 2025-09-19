JPMORGAN stuft Richemont auf 'Overweight'

nur ana wg zeitstempelNEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Franken belassen. Die Schweizer Uhrenexporte seien im August schwach ausgefallen, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu hätten alle Märkte und Preisklassen beigetragen./gl/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:42 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:42 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 161,2EUR auf Lang & Schwarz (19. September 2025, 10:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



