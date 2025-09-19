JPMORGAN stuft INTEL CORP auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Intel nach dem milliardenschweren Einstieg des KI-Chip-Spezialisten Nvidia beim schwächelnden Branchenkollegen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21 US-Dollar belassen. Die zudem vereinbarte Zusammenarbeit der beiden Chiphersteller dürfte vor allem Nvidia zugutekommen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Für Intel sieht er deutlich weniger Vorteile./glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 25,92EUR auf Tradegate (19. September 2025, 14:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harlan Sur

Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 21

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



